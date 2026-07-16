Франция легализира евтаназията

Френският парламент легализира евтаназията. Законопроектът бе приет с 291 гласа „за“ и 241 „против“. На евтаназия ще могат да се подложат пълнолетни граждани със заболявания в терминален стадий. Предпоставка е постоянно физическо или психологическо страдание, което не може да бъде облекчено чрез лечение. След като получи разрешение от лекарска комисия и допълнителен период, през който може да промени решението си, лицето, което желае да сложи край на живота си, трябва само да си постави смъртоносна инжекция.

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Астистиране

В случай, че това не е възможно лекар или медицинска сестра може да постави инжекцията. Франция стана 11-ата страна в света, която легализира доброволното самоубийство. В Европа евтаназията е законна и в Холандия, Белгия, Люксембург, Португалия и Испания.

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Трагичен случай в Испания

Припомняме, че в началото на годината Испания бе разтърсена от трагичен случай, в който млада жена се пребори за правото си да не живее. Съдебната битка се проведе на пет съдебни инстанции. Първоинстанционният съд и Върховният съд на Каталуния потвърдиха правото на Ноелия на евтаназия, отхвърляйки аргумента на баща ѝ, че тя не е дееспособна. Християните обжалваха решението пред Върховния съд на Испания, но през януари 2026 г. Върховният съд отхвърли жалбата. Конституционният съд и Европейският съд по правата на човека впоследствие потвърдиха, че желанието на Ноелия трябва да бъде уважено.

Толкова непоносима болка: Млада жена се пребори за правото си да не живее