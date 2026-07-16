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Шофьорът, хванат са шофира с 4,6 промила, отива на съд

16 юли 2026, 14:32 часа 454 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Шофьорът, хванат са шофира с 4,6 промила, отива на съд

45-годишен мъж, който беше хванат да шофира с рекордните 4.6 промила, е привлечен към наказателна отговорност, съобщиха от Софийската районна прокуратура. Събраните до момента доказателства сочат, че в сряда (15 юли), обвиняемият М.Г. е управлявал лек автомобилпо ул. „Иглика“ в село Бистрица, като е криволичел по пътя и е създавал условия за възникване на пътен инцидент.

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Установено е, че обвиняемият е шофирал с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 промила, а именно 4,6 промила, доказана с техническо средство. Назначена е химическа експертиза на дадената от обвиняемия кръвна проба, чийто резултат се очаква.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 1 до 3 години и глоба от 1000 до 5000 лева.

Предвид високата обществена опасност на деянието М.Г. е задържан за срок до 72 часа. Шофьорската му книжка е отнета. Лекият автомобил е иззет като веществено доказателство. В случай, че бъде признат за виновен по повдигнатото му обвинение превозното средство подлежи на отнемане в полза на държавата.

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Предстои наблюдаващ прокурор да внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

Разследването по случая продължава.

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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