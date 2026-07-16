Кремъл: Засега няма перспектива за възобновяване на мирните преговори с Украйна

Руската федерация за пореден път демонстрира ясно - тя не желае да преговаря добросъвестно за край на войната си в Украйна дори в ситуация на икономически разпад заради украинските удари по петролни рафинерии, цистерни и танкери, водещи до недостиг на горива за гражданите. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви на 16 юли, че няма "непосредствена перспектива" за възобновяване на мирните преговори с Киев.

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Русия обаче оставала отворена за това, допълни той, без да дава повече подробности. Към момента единственото ясно нещо по този въпрос е, че диктаторът Владимир Путин кани украинския президент Володимир Зеленски само и единствено в Москва - в противен случай не желае да се среща с него и да обсъжда условия за прекратяване на пълномащабната инвазия. Зеленски отказва и предлага среща в трета страна.

Русия е благодарна за готовността на Турция да подкрепи усилията за мир, каза още Песков пред репортери. Добави, че ситуацията в страната била "стабилна" и кризата с горивата не била от критично значение - въпреки доказателствата за точно обратното. Освен това Песков отказа да сравнява войната в Украйна с тази в Иран, защото "всеки конфликт е уникален".

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За Русия нямало значение кой е военен министър на Украйна

Говорителят на Путин заяви, че Кремъл следи голямото преструктуриране на правителството в Киев, но назначаването на нов министър-председател (Серхий Корецки) и министър на отбраната (на мястото на Михайло Федоров) няма да промени нищо, освен ако Украйна не е "готова да вземе решения, водещи до мирно уреждане на конфликта".

Снимка: Kremlin.ru

Смяната на Федоров от страна на Зеленски предизвика масови протести в цяла Украйна, защото за няколко месеца министърът осъществи важни реформи в сектора на отбраната и обърна хода на войната в полза на Киев. Федоров обаче е влязъл в пререкания с главнокомандващия украинската армия ген. Олександър Сирски. Европейският съюз също остана учуден защо Зеленски сменя военния министър.

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Игор Клименко, номиниран от Зеленски за нов министър на отбраната и понастоящем заемащ длъжността ръководител на Министерството на вътрешните работи, е отказал поста, заяви междувременно Мария Мезенцева - депутат от партията „Слуга на народа“ на украинския президент.

Що се отнася до отношенията Русия-Украйна, депутатът от Държавната дума (руския парламент) Шамсаил Саралиев съобщи, че руската страна е предала на Украйна телата на 501 загинали войници и е получила 31 тела.

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