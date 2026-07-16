Лидерът на "Обнови Европа": Изключително съм шокирана от Радев, това е сериозна грешка

Председателката на групата на „Обнови Европа“ в Европейския парламент Валери Айе обяви в интервю за БНР, че е „изключително шокирана“ от изявлението на премиера Румен Радев по време на визитата му в Париж на 14 юли. Министър-председателят посети френската столица за националния празник на страната - по покана на президента Еманюел Макрон, който беше събрал евролидери с цел включването им в "Коалицията на желаещите" за Украйна. Радев обаче категорично отказа страната ни да помага финансово и военно на Киев, както и да е гарант за сигурността ѝ при сключване на мирно споразумение с Русия, каквато е целта на коалицията.

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"Мястото на България не е там, защото ние не участваме в коалиция, която настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украйна. Ние такава не предоставяме, защото вярвам, че решението на този конфликт не е в неговото удължаване с военни средства, а в силна дипломатическа мисия, която да сложи най-сетне край на ескалацията", заяви Радев.

Той обаче пренебрегна факта, че "Коалицията на желаещите", към която наскоро се присъединиха дори Молдова и Северна Македония, няма за цел да удължава войната, а точно обратното - да окаже максимален натиск върху Руската федерация в момент на икономическа и военна криза, за да седнат най-сетне лидерите ѝ на масата за добросъвестни преговори. Освен това коалицията, която е ръководена от Франция и Великобритания, има за цел да изпрати миротворци в Украйна, които да са далеч от фронта, и то не сега, а при сключване на мирно споразумение. Това е една от обсъжданите гаранции за сигурност за Киев, която предвижда наблюдение на място дали Москва ще спазва бъдещо примирие.

Снимка: Getty Images

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Валери Айе: Румен Радев отново изолира България от Европа, това е сериозна политическа грешка

Айе, която е сред близките политически съюзници на френския президент Еманюел Макрон, каза пред БНР: "Изключително съм шокирана, че българският премиер използва парада на 14 юли - момент на европейска солидарност с много силно политическо послание, а именно че нашата колективна сигурност зависи от ангажимента на всяка страна членка на Европейския съюз и от подкрепата за Украйна, за да направи изявление, което е откровено антиевропейско“.

„С това свое изявление той отново изолира България от европейската динамика и от европейския ангажимент, като накърнява доверието както към България, така и към Европейския съюз и НАТО. За мен това е сериозна политическа грешка“, допълни Валери Айе.

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