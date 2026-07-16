Тревога сред съюзниците: ЕС постави въпрос пред Зеленски защо сменя военния си министър (СНИМКИ)

Оставката на украинския министър на отбраната Михайло Федоров само 6 месеца след назначаването му е изненадала европейските съюзници на Украйна. Това стана ясно от думите на европейския комисар по отбраната Андрюс Кубилюс пред "Европейска правда". "Да, и това беше голяма изненада" - така отговори той на въпрос дали вече е бил уведомен за тази оставка.

Той добави, че е разбрал за промените в правителството на Украйна докато е пътувал от Варшава за Хелм, като коментира и оставката на премиера Юлия Свириденко така: "Наистина понякога са необходими промени в правителството. И чухме от нашите събеседници тук в Киев, че новият премиер е подходящ за тази позиция".

Кубилюс обаче подчерта, че най-силно го интересува кой ще отговаря за отбраната в Украйна и какво ще се случи с министър Федоров. ЕС си задава въпроса защо такъв министър се сменя, каза той.

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"Работихме в тясно сътрудничество и продължаваме да го правим с Михайло Федоров – както преди, така и особено след като той пое Министерството на отбраната. Наистина постигнахме много през този период", отбеляза европейският комисар.

Той подчерта, че е много важно всички планове, координирани досега с Михайло Федоров, да останат в сила и да работят ефективно както досега.

"Много е важно за нас да продължим това, което започнахме – особено по отношение на финансирането за Украйна. 60 милиарда е огромна сума. Михайло Федоров, Сергей Боев и аз работихме добре заедно. Първият списък с оръжия и първият график (за използване на европейско финансиране - бел. ред.) относно производството на дронове са одобрени. Всички споразумения и процедури както от украинска, така и от европейска страна работят ефективно и първите средства вече са преведени на Украйна", добави той.

Припомняме, че оставката на Федоров предизвика протести в Киев и други градове на Украйна, а висш командир от Военновъздушните сили хвърли оставка в знак на несъгласие.

Михайло Федоров с германския министър на отбраната Борис Писториус. Снимка: Getty Images

Кой е Михайло Федоров

35-годишният реформатор Федоров, добре запознат с технологиите, е последният министър, който до момента заемаше длъжности във всички правителства на Зеленски. Той е много популярен в Украйна, а поддръжниците му изтъкват факта, че увеличи покупките на дронове и имаше ключова намеса за прекъсване на достъпа на руски подразделения до интернет услугите на "Старлинк".

Опитите му обаче да реформира Министерството на отбраната доведе до напрежение с главнокомандващия генерал Олександър Сирски, а Федоров не успя да реши дългогодишните проблеми около военната мобилизация, пише Ройтерс. Президентът Зеленски не посочи конкретна причина за решението си да го смени, но заяви пред журналисти, че очаква "по-голямо единство" между Министерството на отбраната и военното ръководство.

Как Федоров стигна до властта?

Като млад специалист по маркетинг той е привлечен от Зеленски – който по онова време все още е известен телевизионен водещ – да ръководи кампанията му в социалните мрежи, която му помогна да постигне убедителна победа на президентските избори през април 2019 г.

Федоров, тогава на 28 години, е назначен в първия кабинет на Зеленски като министър на цифровата трансформация. В опит да премахне наследената от съветската епоха бюрокрация неговото министерство създава приложението "Дия" (в превод "действие" на украински). Това е дигитална администрация, която позволява да се извършват онлайн различни административни дейности – от регистрация на автомобили до сключване на бракове и разводи.

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Когато Русия започна пълномащабното си нахлуване в Украйна през 2022 г., Федоров отправи публичен призив към Илон Мъск да активира сателитната интернет услуга "Старлинк" над Украйна – нещо, което Мъск бързо направи. Това са жизненоважни за украинската армия комуникации на бойното поле. През февруари 2026 г. Федоров постигна блокиране от "Старлинк" на неразрешеното използване на услугата от Русия.

Михайло Федоров с германския министър на отбраната Борис Писториус. Снимка: Getty Images

От началото на войната той също така защитава идеята за изграждане на "армия от дронове", превръщайки се в един от ранните привърженици на една технология, която по-късно стана доминиращ фактор на бойното поле.

Ръководеното от него дигитално министерство създаде система, при която украински войници, които могат да докажат чрез видеозапис удари срещу руски войници и техника, получават точки за закупуване на такива оръжия, като например дронове. По този начин министерството му натрупва голям обем данни от бойното поле, които той представя като "карта", с която Украйна може да разполага в преговорите със съюзниците за допълнителна военна помощ.

През януари 2026 г. Федоров бе назначен за министър на отбраната и обеща реформа на огромното министерство, което бе засегнато от скандали за корупция и лошо управление.

Михайло Федоров с германския министър на отбраната Борис Писториус. Снимка: Getty Images

Той представи визия за път към победата, включваща нанасяне на 50 000 месечни загуби на Русия, неутрализиране на въздушните ѝ атаки и отслабване на нейната икономика. Той обаче не представи обещаните предложения за реформа на набирането на военнослужещи в Украйна и превръщането на този процес в по-справедлив.

Федоров обяви реформа на договорите за служба в армията и обеща увеличаване на заплатите, особено за пехотата, но действащи военнослужещи се оплакаха, че предложенията облагодетелстват новите бойци. Хората, които доброволно са се присъединили към армията в началото на войната, все още имат малко възможности да се върнат у дома, освен ако не получат сериозни наранявания, пише агенцията.