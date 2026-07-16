ЕС се провали със санкциите, но се измъкна, за да не повиши цената на руския петрол. Москва не може да продаде нефта си по море (ОБЗОР - ВИДЕО)

В сряда, 15 юли, страните от ЕС за трети пореден ден не успяха да постигнат съгласие по новия (21-ви) пакет от санкции срещу Русия, което ги принуди временно да замразят тавана на цената на руския петрол за още една седмица, за да имат допълнително време за преговори съобщава Politico. Посланиците на държавите членки отложиха по-нататъшните обсъждания за 22 юли, като се споразумяха временно да запазят тавана на ниво 44,10 долара за барел до 23 юли, посочват двама дипломати от ЕС.

Ако не беше направен такъв ход, то цената на руския нефт неминуемо щеше да скочи рязко, защото е обвързана с тази на световните пазари. Таванът на цената на руския петрол е обвързан с пазарната му стойност чрез динамичен механизъм, който изисква прагът да бъде с 15% под средната цена на сорта "Уралс" за предходен 22-дневен период.

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Конфликтите в ЕС за Русия и Украйна: Австрия, Гърция и България на фокус

Австрия е предложила споразумение, при което австрийската банка „Райфайзен“ ще получи компенсация за - по думите ѝ - "незаконно отчуждаване" на руските ѝ активи на стойност 2,44 милиарда евро. Отбелязва се, че това искане ще доведе до конфискация и продажба на замразени руски активи в страната на стойност 2,1 млрд. евро. В крайна сметка тази собственост принадлежи на компания, контролирана от руския олигарх Олег Дерипаска, който се е облагодетелствал от експроприацията на активите на „Райфайзен“.

Според поддръжниците на плана значителна част от върнатите средства ще бъде инвестирана във фонд за възстановяване на Украйна. В дългосрочен план Виена се надява, че тази стъпка ще възпре Москва от повторното завземане на руски дъщерни дружества на компании от ЕС. Докато други посланици се колебаят да подкрепят идеята, източници, запознати с преговорите, казват пред Politico, че във вторник е било постигнато решение. Още обаче няма допълнителни подробности.

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Междувременно Гърция е изразила загриженост относно наложените по-рано от ЕС ограничения върху търговията с руски втечнен природен газ - след споразумението за забрана на търговията с него през октомври 2025 г. Според източници тези въпроси все още не са решени.

По-рано бяха внесени изменения в 21-вия пакет от санкции, включително отказ от предложената забрана за внос на руска риба и облекчаване на ограниченията за издаване на визи на бивши руски военнослужещи. Въпреки многократните забавяния 21-вият пакет от мерки като цяло се счита за строг. Той включва 250 нови списъка с лица, замесени във военните действия на Русия, и предвижда санкции срещу още банки и кораби, свързани с контрабандата на петрол. Българското правителство обаче успя да опази от наказателни мерки руския патриарх Кирил, съоснователя на "Лукойл" Вагит Алекперов и олигарха Искандер Махмудов: Връзки с мафията и "гръб" за военната машина на Путин: Олигархът, когото Румен Радев спаси от санкции.

Русия тръгва да изнася петрола си по море, но не успява

Всичко това се случва в момент, в който изглежда, че Русия изпитва затруднения при доставката на нарастващия си износ на суров нефт по море, докато кампанията на Украйна за удари на далечно разстояние намалява рафиниращите мощности на Русия. На 14 юли Bloomberg съобщи, че към 12 юли руският суров петрол в морето е достигнал около 135 милиона барела и че количество, равностойно на 1,9 милиона барела на ден, се намира на кораби, които все още не са посочили крайна дестинация.

Позовавайки се на данни за проследяване на танкери, изданието съобщи, че пет танкера със суров нефт „Уралс“ са на котва край пристанището Мерса Ел-Хамра на египетското средиземноморско крайбрежие, а други пет танкера се намират в архипелага Риау на изток от Сингапур - известно място за събиране на кораби от „сенчестия флот“ на Москва, които превозват петрол, подлежащ на санкции.

Bloomberg също така съобщи, че средната стойност на морските доставки на суров нефт от Русия за четири седмици е останала почти непроменена - на ниво от 4,21 милиона барела на ден в периода от 14 юни до 12 юли. Стойността на седмичния износ на суров нефт от Русия се е увеличила с около 40 милиона долара - до 1,44 милиарда долара между 5 и 12 юли, въпреки спада в цените на суровия нефт. Украинските сили значително засилиха кампанията си за удари с голям обсег срещу руската нефтена инфраструктура, включително удари срещу всички големи нефтопреработвателни заводи, което принуди Русия да увеличи износа си на суров нефт по море. Явно обаче тя не е в състояние успешно да преработи цялото увеличено предлагане на суров петрол, а руските печалби от износа остават неясни.

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Русия иска да удари украинската икономика и атакува пристанища

В същото време руските сили възобновяват ударите си срещу украинската пристанищна инфраструктура по крайбрежието на Черно море. Американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната - ISW - е наблюдавал засилена руска кампания от удари срещу украинската пристанищна инфраструктура в Одеска област и срещу кораби, акостиращи в украински пристанища, поне от 10 юли насам.

На 14 юли началникът на военната администрация на Одеска област Олех Кипер съобщи, че руските сили са нанесли удари по два търговски кораба под флага на Танзания и Либерия, плаващи по коридор в Черно море, както и по граждански кораб под флага на Маршаловите острови в пристанището на град Одеса. Украинският износител на зърно „Кернел Холдинг“ съобщи в същия ден, че руските удари срещу пристанището в Черноморск, Одеска област, са нанесли щети на терминала на компанията и са унищожили около 25 000 тона слънчогледово масло. Украинската държавна служба за извънредни ситуации добави, че руските сили са нанесли ракетен удар срещу гражданска инфраструктура в град Одеса в нощта на 14 срещу 15 юли, а украинските въздушни сили съобщиха, че руснаците са нанесли въздушен удар срещу Одеска област на сутринта на 15 юли след ударите през нощта. Атаките продължиха вчера. Руското министерство на отбраната специално подчертава съобщенията за ударите си срещу Одеска област през последните няколко дни, вероятно с цел да постигне информационен ефект.

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Руските удари вероятно имат за цел да подкопаят украинската икономика и да намалят експортния капацитет на Украйна, гласи оценката на анализаторите. Нападенията вероятно са и отговор на кампанията на Украйна срещу руски кораби в Азовско и Черно море, но подобни руски тактики за нанасяне на удари не са нещо ново.

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Вече 65 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 15 юли е имало 279 бойни сблъсъка спрямо 253 на 14 юли. Руснаците са хвърлили 295 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 45 повече спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 3148 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 140 надолу на дневна база. Руската армия е използвала 9922 FPV дрона, което е с около 640 по-малко спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Paratroopers of Ukraine’s 77th Separate Airmobile Brigade destroyed a Russian multiple launch rocket system with drones on the Kupiansk axis. #Ukraine pic.twitter.com/v6S8vyaitk — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 15, 2026

Най-много руски пехотни атаки (38) са отблъснати в направленията Покровск и Константиновка (североизточно от Покровск, откъм Торецк), които са обединени в сводката на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). В другата посока, от която се атакува Константиновка - откъм Часов Яр (Краматорското направление), е имало само 4 нападения на руснаците. За Запорожка област е дадена само информация за най-запдната част на региона - Ореховското направление, където не е имало нито една атака, а няма данни за Гуляйполе. 22 руски пехотни атаки са организирани в Славянското направление, а 12 – в съседното от север Лиманско направление. Още 15 са станали в Севернослобожанското направление – пограничния район между украинската област Суми и руския регион Курск.

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Наскоро украинските сили са удържали позициите си или са напреднали в посока Олександровка. Видеозапис с геолокализация, публикуван на 10 юли, показва как руските сили нанасят удар по украинска позиция южно от Поддубно (южно от Олександровка). Става въпрос за граничния район между Донецка и Днепропетровска област на Украйна - една от най-западните точки, до които руските сили са достигнали там.

"От Костиантиновка съобщават за мащабни операции по прочистване на територията поради наличието на многобройни дронове на украинските въоръжени сили", твърди руският военнопропаганден канал "Два майора". Нашите сили напредват към района на Николайполе.

Военните действия обаче сякаш остават на заден план за Украйна - в информационното пространство там фокусът е върху оставката на министъра на отбраната Михайло Фьодоров. Решението е на президента Володимир Зеленски и е част от преструктурирането на кабинета след оставката на премиера Юлия Свириденко. Поста на Фьодоров се очаква да заеме настоящият вътрешен министър Игор Клименко. В Украйна има много недоволни, които смятат, че солидните реформи при Фьодоров сега ще секнат и че постигнатият напредък за няколко месеца ще бъде изгубен.

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Серхий Стерненко и Серхий Флаш също подадоха оставки като съветници в Министерството на отбраната след уволнението на Фьодоров. Стерненко заяви, че ключовите реформи в областта на доставките на FPV не са завършени, докато Флаш посочи, че е загубил достъп до системите, използвани за анализ на руските действия и за подкрепа на въоръжените сили.

В Киев, Лвов, Одеса, Николаев, Харков, Днипро, Ровно, Полтава, Житомир, Луцк, Тернопол бяха организирани протести в подкрепа на сваления от поста министър.

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Това се случва в период, в който Володимир Зеленски призна, че Русия може да обяви нова мобилизация тази есен след парламентарните избори, а Украйна се подготвя за този сценарий. Той добави, че Москва може да се нуждае от допълнителни човешки ресурси поради нарастващите разходи за набиране на войници по договор.

Russia could announce a new mobilization this autumn after its elections, and Ukraine is preparing for that scenario, Zelensky said. He said Moscow may need additional manpower because of the growing cost of recruiting contract soldiers. #Ukraine pic.twitter.com/TKY7wE3f5M — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 15, 2026

През нощта на 15 срещу 16 юли Украйна свали 132 въздушни цели - ракети и дронове, изстреляни от Русия. Става дума за нападение с осем балистични ракети „Искандер-М"/С-400, четири крилати ракети Х-22/32, една противорадарна ракета Х-31П, пет безпилотни боеприпаса „Бандерол“ и 146 дрона „Шахед“ (включително с реактивни двигатели), „Гербер“ и „Италмас“, както и дронове примамки. Според предварителни данни, оповестени от украинските ВВС, системите за противовъздушна отбрана са свалили или неутрализирали три балистични ракети „Искандер-М"/С-400 и 129 безпилотни летателни апарата в северните, южните, централните и източните райони на страната.

На 15 места са регистрирани попадения от пет балистични ракети „Искандер-М"/С-400, една противорадарна ракета Х-31П и 16 атакуващи дрона, както и падане на отломки от свалени въздушни цели на седем места. Ракетите Х-22/32 не са успели да достигнат целите си, твърдят украинските ВВС.

Загинали и ранени имаше в Киев, а Украйна отвърна с нови удари по петролната инфраструктура на Русия - припомнете си:

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Също така през нощта бяха поразени шест танкера и два буксира в Азовско и Черно море, нефтобазата в Шахтьорск - в окупираната Донецка област, мостове и други военни обекти на руснаците, твърди генщабът на Украйна. Мостовете са автомобилният мост в района на Приморск, област Запорожие, и железопътният мост „Сиваш“ в района на Чонгар (окупирания Крим), които Русия използва за военна логистика. Ударен е и склад със средства за радиоелектронна война в района на Новодаровка, Луганска област, посочват още от ВСУ.