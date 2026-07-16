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Уволнението на министър вдигна Киев на протест и разцепи армията на Зеленски

16 юли 2026, 11:36 часа 241 прочитания 0 коментара
Снимка: president.gov.ua
Уволнението на министър вдигна Киев на протест и разцепи армията на Зеленски

В центъра на Киев, недалеч от офиса на президента Володимир Зеленски, протестират няколкостотин души срещу оставката на министъра на отбраната Михайло Федоров. Протести има и в други украински градове. Федоров е популярна фигура в страната, а протестиращите издигнаха лозунги "Срам", "Върнете Федоров", "Не пипайте това, което работи", "Долу ръцете от Федоров" и "Властта все още принадлежи на народа".

Припомняме, че Федоров подаде оставка в рамките на големи промени в състава на правителството на Украйна, замислени от президента Зеленски.

Междувременно полковник Павел Елизаров, заместник-командирът на украинските военновъздушни сили, също обяви за оставката си като посочи причина - несъгласието си с уволнението на Михайло Федоров.

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"За съжаление, в петата година от войната подавам оставка от украинските въоръжени сили. Смятам, че уволнението на М. Федоров е тежък удар върху отбранителния потенциал на страната. Слава на Украйна!", написа полковникът във Facebook.

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Украйна оставка протести война Украйна Михайло Федоров
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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