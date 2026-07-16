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След политическите убийства: Още арести в Гърция

16 юли 2026, 14:29 часа 537 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
След политическите убийства: Още арести в Гърция

Полицията в Солун е арестувала четвърти заподозрян във връзка с палежа на къщата на политика от „Нова демокрация“ Афродити Нестора, довел до смъртта на майка ѝ Вагия Нестора по-рано този месец. Новината за ареста съобщи гръцкото издание Kathimerini. Разследващите смятат, че заподозряният е играл роля в подпомагането на предполагаемите извършители на нападението да се укрият преди и след бомбардировката на жилищната сграда на семейство Нестора на 1 юли.

Смята се, че е помогнал на заподозрените извършители - 29-годишен мъж и 26-годишна жена, да получат ключовете за празен апартамент наблизо.

24-годишният собственик на апартамента също е арестуван. Името на четвъртия заподозрян се появило по време на разпита на 24-годишния мъж, който отрекъл да е знаел, че апартаментът му е бил използван от заподозрените извършители. ОЩЕ: "Политическите убийства са несъвместими с демокрацията": Кабинетът "Радев" за атентатите в Солун

Атентатите в Солун

Един човек загина при атентати срещу активисти на управляващата консервативна партия „Нова демокрация“ в Гърция.

Нападенията са извършени в северния гръцки град Солун срещу жилищата на трима представители на политическата формация.

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Атакувани са председателят на изпълнителния комитет на „Нова демокрация“ Зисис Йоакимович, бившият депутат Саввас Анастасиадис и бившият партиен кандидат Афродита Нестора. ОЩЕ: Нападение в Солун: Атентати срещу политици, има загинал (ВИДЕО)

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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