Франция на ръба: Криза за пари и ценности (ВИДЕО)

Задълбочава ли се кризата във Франция и как това ще се отрази на Европейския съюз и държавите членки? Припомняме, че на 10 септември тази година около 200 000 души излязоха на улицата за масови протести срещу мерките за строги икономии във Франция. Това се случи непосредствено след като премиерът Франсоа Байру загуби вот на доверие в парламента и подаде оставка.

Президентът Еманюел Макрон назначи Себастиен Лекорню за нов министър-председател, но предизвикателствата пред него са сериозни. Франция е изправена пред дълг от 114% от БВП и бюджетен дефицит двойно над позволения от ЕС лимит.

Източник: Getty Images

Тези събития принудиха правителството да създаде план за бюджетни съкращения – намаляване на публични разходи, замразяване на наемане в държавната администрация, съкращения в социални програми. Именно това стана и повод за общественото недоволство. Синдикати и граждански организации създадоха движението „Bloquons Tout“ („Блокирай всичко“), което организира национални стачки и блокади. Следващата вълна от протести е насрочена за 18 септември и се очаква да засегне транспортния сектор.

Кризата във Франция идва в момент, когато Европейската комисия настоява за по-строга финансова дисциплина в целия ЕС. Според анализатори нестабилността в Париж може да се отрази не само върху френската икономика, но и върху доверието в европейските пазари.

Източник: Getty Images

Междувременно международната рейтингова агенция „Фич“ понижи кредитния рейтинг на Франция от AA- на A+. От агенцията посочиха като причини високия и нарастващ публичен дълг на Франция и ограничените перспективи за икономически реформи поради вътрешнополитическата поляризация и нестабилност.

Финансовите пазари вече изпитват трудности от кризата в страната, а икономистите засипват властта с критики. Продължаващата несигурност удължава парализата на инвестиционните и потребителските намерения. Прогнозира се едва ръст от 0,6 процента на БВП през тази година - след 1,1 през 2024 г., а Международният валутен фонд гледа с тревога към хазната на Париж, особено на фона на опасенията за бъдещето на еврозоната.