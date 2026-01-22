Мерц: Въпреки разочарованието да не бързаме да отписваме НАТО

"Въпреки цялото разочарование и недоволство през последните месеци нека не бързаме да отписваме трансатлантическото партньорство." Това каза германският канцлер Фридрих Мерц, коментирайки промяната в позицията на президента на САЩ Доналд Тръмп относно Гренландия. Канцлерът призова европейците да не бързат да мислят за края на НАТО.

"Ние, европейците – ние, германците, знаем колко ценно е доверието, на което се гради НАТО", заяви Мерц в речта си пред Световния икономически форум в швейцарския курорт Давос.

"В епоха на големите сили и Съединените щати ще зависят от това доверие. То е тяхното, и нашето, решаващо конкурентно предимство", каза още Мерц.

