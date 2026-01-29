Фридрих Мерц: Невъзможно е Украйна да бъде приета в ЕС догодина

Немският канцлер Фридрих Мерц заяви, че присъединяването на Украйна към Европейския съюз на 1 януари 2027 г. е невъзможно. Той каза, че всички държави, които искат членство в ЕС, включително Украйна, трябва да изпълнят критериите от Копенхаген – процес, който обикновено отнема години.

Още: Рубио: Имаме общо споразумение за гаранциите за сигурност за Украйна, но разговорите продължават (ВИДЕО)

„Можем постепенно да приближим Украйна до Европейския съюз по този път, но подобно бързо присъединяване е просто непрактично. Берлин е готов да помогне на Украйна да се приближи до стандартите на блока стъпка по стъпка, но подобно бързо присъединяване [през 2027 г.] просто не може да се случи“, каза той.

Още: Украйна към Орбан: Господарят ви в Москва няма да живее още 100 години, дори да му дарите всичките си органи (ВИДЕО)

Трябва да се отбележи, че критериите от Копенхаген са ключови изисквания за страните кандидатки за присъединяване към Европейския съюз, приети през 1993 г. Те включват задължителното наличие на стабилна демокрация, върховенство на закона, права на човека, функционираща пазарна икономика и готовност за поемане на задължения съгласно правото на ЕС.

Присъединяването на Украйна към Европейския съюз

По-рано „Файненшъл таймс“ съобщи, че ако Украйна се съгласи на мирно споразумение, тя ще получи не само гаранции за сигурност, но и членство в ЕС до 1 януари 2027 г. Украинският президент Володимир Зеленски също изрази увереност, че присъединяването на Украйна към Европейския съюз ще бъде ключова гаранция за сигурност за всички. Той уточни, че очаква реалното присъединяване на Украйна към ЕС да се състои през 2027 г.

Още: Зеленски обяви кога очаква Украйна да се присъедини към ЕС