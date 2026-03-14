"Викторе, спри и си спомни кой беше": Прочувствено писмо към Орбан от третия президент на Украйна (ВИДЕО)

За никого не е тайна, че Унгария при управлението на Виктор Орбан изключително явно и отчетливо се превърна в троянски кон в ЕС на руския диктатор Владимир Путин. Отношенията между Орбан и украинския президент Володимир Зеленски са много обтегнати и продължават да стават все по-напрегнати - именно защото унгарският премиер пречи на всичко, което помага на Украйна, редовно с оправдание, че така било по-добре за Унгария.

Невинаги обаче Орбан е бил такъв - или поне според Виктор Юшченко, третият президент на свободна Украйна. Точно в разгара на борбата си да стане президент, когато основен негов противник е куклата на конци на Путин Виктор Янукович, Юшченко бе отровен. Той оцелява и е категоричен, че това е дело на руски агенти. Украински прокурори заявяват, че Русия е отказала да екстрадира един от посочените трима като отговорни за отравянето на Юшченко мъже - бившият заместник-началник на службата за сигурност на Украйна Володимир Сатчук, защото притежава руско и украинско гражданство.

Сега Юшченко написа отворено писмо до Орбан.

Какво пише в писмото:

"Викторе, виж тази снимка.

Стояхме рамо до рамо във време, когато бъдещето на нашия регион изглеждаше споделено, ясно и светло. Тогава и двамата вярвахме, че свободата не е просто дума, а най-висшият дар, за който си струва да се борим. Спомням си те по различен начин. Спомням си лидер, който разбираше цената на достойнството и знаеше какво означава освобождение от имперското потисничество.

Днес гледам твоите действия и се питам: къде отиде този Виктор? Как се случи така, че човек, който видя възхода на свободна Унгария, сега играе в ръцете на сили, които искат да унищожат свободата на съседна държава?

Украйна днес кърви за същите ценности, които някога обсъждахме на масата за преговори. Ние защитаваме не само нашата земя, но и мира на вашата страна, както и на цяла Европа.

Политиката не е само за числа, печалба или газ. Тя е преди всичко за ценности. Когато избирате страната на агресора, вие предавате не само Украйна – предавате паметта на собствения си народ, който знае какво са правили съветските танкове. Улиците на Будапеща помнят това.

Викторе, спри и си спомни кой беше. Историята е суров съдия. Тя не прощава на онези, които са мълчали или са помагали на злото по време на големи изпитания. Не е твърде късно да се върнем към светлината, към истинското европейско братство, в което се цени честта, а не съмнителните политически сделки.

Призовавам те да погледнеш истината в очите. Бъди лидерът, когото светът някога е уважавал, този, който знаеше, че свободата е единственият път".

The third president of Ukraine, Viktor Yushchenko, wrote an open letter to Orbán



"Viktor, look at this photo.



We stood side by side at a time when the future of our region seemed to be shared, clear, and bright. Back then, we both believed that freedom was not just a word, but… pic.twitter.com/3HhKR1ed00 — NEXTA (@nexta_tv) March 14, 2026

Междувременно обаче Орбан не се спира и ясно показва, че ще използва "украинската карта", за да се удържи някак на власт и след парламентарните избори на 12 април, които е на път да загуби. Беларуската опозиционна медия NEXTA е категорична - наскоро проправителствен унгарски портал публикува фалшиво видео, в което Григорий Омелченко, бивш украински политик, уж заплашва унгарския премиер Виктор Орбан. В отговор Орбан записа видео, в което се обажда на семейството и децата си и заявява, че заплахите трябва да се приемат сериозно. Коментарът на NEXTA: "Подобно актьорско изпълнение почти докарва сълзи в очите (не съвсем)".

NEXTA обяснява: Експертът по киберсигурност Ференц Фреш потвърди, че видеото със заплахата е фалшиво. Дийпфейкът се появи за първи път в YouTube канала Pryami TV и по-късно беше разпространен от руски пропагандни медии. Във видеото Омелченко уж заплашва Орбан, казвайки, че ще стане съучастник във военни престъпления, ако не промени антиукраинската си позиция - Още: Орбан: Украинците заплашват семейството ми, моите деца и внуци (ВИДЕО)

Orban scared of fake threats and put on a whole show for the cameras



A pro-government Hungarian portal recently published a fake video in which Grigory Omelchenko, a former Ukrainian politician, allegedly threatens Hungarian Prime Minister Viktor Orban.



In response, Orban… https://t.co/Ceflmchf8G pic.twitter.com/iX7TVCUwe1 — NEXTA (@nexta_tv) March 14, 2026