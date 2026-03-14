Литва обсъжда блокиране на социалните медии 3-4 седмици преди изборите

В Литва се предлага за обсъждане идеята за затваряне на социалните медии "за три до четири седмици" преди изборите, за да се предпазят хората от "дезинформация". Идеята за блокиране на социалните мрежи малко преди изборите е на Едмундас Якилайтис, един от най-известните телевизионни водещи и лидери на общественото мнение в балтийската държава. Той предложи това в подкаст, воден от политика Лауринас Кашчюнас, бивш министър на отбраната и лидер на водещата опозиционна партия Консерваторите - най-популярната в момента партия в Литва според последните допитвания.

Якилайтис подчерта, че предлага спиране на социалните медии само преди избори и единствено за целите на националната сигурност – например, както той се изрази, за да се "противодейства на атака на вражески сили чрез социалните медии".

Според скорошно проучване на Литовската комисия за радио и телевизия, почти половината от жителите на Литва редовно се сблъскват с дезинформация, предимно в социалните медии.

