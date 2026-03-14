14 март 2026, 21:02 часа 493 прочитания 0 коментара
Зеленски: Тръмп се отнася с мен бащински, но аз си имам родители. Истинският ми приятел сред лидерите е друг (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски говори откровено за отношенията си с американския си колега Доналд Тръмп, които нарече донякъде сложни. В интервю за френското радио France Inter той заяви, че не би могъл да нарече Тръмп свой приятел, макар да заяви, че двамата поддържат работни отношения.

"Може би защото е по-възрастен. Може би защото иска да се отнася с мен като към син и очаква аз да се отнасям с него като с баща. Но той вече има деца, а аз си имам родители", каза Зеленски. И добави, че ако бе син на Тръмп нямаше да е сред любимите му синове. 

В същото време той каза, че по негови впечатления на Тръмп му харесва общуването с него, макар да не одобрява някои от действията му.

"Но аз съм президент и защитавам интересите на страната си", подчерта Зеленски.

На въпрос на журналиста кого сред световните лидери смята за свой приятел, украинският президент заяви, че това е френският му колега Еманюел Макрон. Той поясни, че двамата ги свързват съвместна работа и дългогодишно общуване в трудни за Украйна времена.

"Той е мой приятел, защото преживяваме това време заедно. Решаваме проблеми и си помагаме в трудни моменти", каза Зеленски.

Елена Страхилова Отговорен редактор
Доналд Тръмп Еманюел Макрон Володимир Зеленски
