Поредна заплаха за Полша - извадиха руски дрон от водите на Балтийско море

Дрон, за който се смята, че е от руски произход, бе изваден от водата в близост до плаж в Западнопоморското воеводство в Полша на 14 септември, съобщи министърът на отбраната Владислав Косиняк-Камиш в X. Дронът бе открит ден след като министър-председателят Доналд Туск заяви, че ескалацията от страна на Русия е станала факт и че не могат да бъдат изключени сериозни атаки срещу полска територия.

"Военни са открили и извадили дрон от водите на Балтийско море в близост до плажа в село Русиново, недалеч от Ярославец. Първоначалната проверка сочи, че става дума за военен дрон от руски произход", заяви Косиняк-Камиш.

Той заяви, че съответните служби осигуряват охраната на мястото и изваденото оборудване.

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‼️W rejonie plaży w miejscowości Rusinowo koło Jarosławca wojsko zlokalizowało i podjęło z morza Bałtyckiego DRONA. Wstępne oględziny wskazują, że to bezzałogowiec wojskowy pochodzący z Rosji.

Na miejscu służby realizują czynności związane z zabezpieczeniem miejsca zdarzenia i… — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) September 14, 2026

Ударите на Русия по Украйна в последните дни, засягащи и Полша

На 13 септември бензиностанция в близост до граничния пункт с Украйна „Ягодин-Дорогуск“ беше подложена на руска атака. Беше ударен и локомотив на влак, принадлежащ на държавния железопътен оператор - Украинските железници, който се намираше на 2 км от границата. Малко преди ударите влак, превозващ западни политици, премина границата по същия маршрут.

Полският премиер Доналд Туск заяви, че през следващите седмици и месеци ще наблюдаваме много интензивна руска активност и че не може да се изключи възможността за по-сериозни атаки на полска земя.

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