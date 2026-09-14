Ще има ли мир за Украйна на Г-20? (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е готов да отиде на срещата на върха на Г-20 в Маями, която е планирана за декември 2026 г., за да се срещне с Владимир Путин, ако руският държавен глава също присъства.

Това стана ясно в ексклузивно интервю за Deutsche Welle, където Зеленски подчерта, че присъствието и преговорите са необходими, за да се постигне конкретен резултат за прекратяване на войната.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви обаче, че Москва все още не е решила дали руският президент Владимир Путин ще присъства на срещата на върха на Г-20.

Г-20 е международен форум, който обединява водещите развити и нововъзникващи икономики в света за обсъждане и координиране на икономическата политика. Участниците в него представляват около 85% от световния БВП и две трети от населението. Създаден през 1999 г. в отговор на финансовите кризи от края на 90-те години на миналия век, целта на форума е за насърчи международната финансова стабилност.

Групата разглежда въпроси като глобалната финансова стабилност, международното икономическо сътрудничество, търговията и инвестициите. Заседанията на Г-20 се провеждат на различни равнища, включително годишни срещи на върха с участието на държавни и правителствени ръководители, както и срещи на министрите на финансите и управителите на централни банки.