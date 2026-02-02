Германия арестува петима, доставяли стоки за милиони на санкционирани руски военни компании

Германия е задържала петима души, заподозрени в управление на мрежа, която е изнасяла стоки за руски отбранителни компании, в нарушение на санкциите на Европейския съюз, наложени след инвазията на Москва в Украйна, съобщиха федералните прокурори в понеделник. Федералната прокуратура изчисли, че от февруари 2022 г. групата е организирала 16 000 пратки на обща стойност 30 милиона евро и че руски държавни агенции са заподозрени в ръководене на дейностите по доставките.

Лицата са били арестувани от митнически служители в Любек, пристанищен град на Балтийско море в северна Германия, и околния район Херцогтум Лауенбург, се посочва в съобщението, цитирано от Ройтерс. Заподозрените, идентифицирани като германски, украински и руски граждани, са били задържани въз основа на заповеди, издадени от разследващия съдия на Федералния съд. Прокурорите заявиха, че 24 регистрирани руски компании от отбранителния сектор са били крайни потребители. Руското посолство в Берлин не отговори веднага на искането за коментар по обвиненията на прокуратурата.

Претърсвания са били проведени на различни места, включително във Франкфурт на Майн, голям финансов център, и в баварския град Нюрнберг, а петима други заподозрени все още са на свобода, заявиха прокурорите. Финансовият министър Ларс Клингбеил заяви, че арестите са знак за решимостта на Германия да преследва нарушенията на ембаргото. „Днешните операции, разпоредени от федералните прокурори, показват, че ние строго прилагаме санкциите, които сме договорили на ниво ЕС“, каза той.

Един от заподозрените, който е германско-руски гражданин, се предполага, че е контролирал търговска компания в Любек, за която се подозира, че е в центъра на операцията. Прокуратурата твърди, че за прикриване на пратките са били използвани фиктивни компании, фалшиви получатели в и извън ЕС и руска организация. Обвинеието обяви още, че е разпоредено замразяване на активи на стойност, равна на стойността на транзакциите.