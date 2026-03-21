Под условие: САЩ вдигнаха временно санкциите върху иранския петрол

САЩ разрешиха временно покупката и продажбата на ирански петрол, натоварен на танкери преди датата 20 март, съобщиха агенциите. От съобщението на американската Служба за контрол на чуждестранните активи (ОФАК) става ясно, че се разрешават "продажбата, доставката и разтоварването" нефт и нефтопродукти от Ислямската република, натоварени на танкери преди полунощ на 20 март. Тези операции ще могат да се извършват в продължение на месец – до 19 април.

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт още в четвъртък посочи, че Вашингтон обмисля да облекчи санкциите срещу Техеран, за да могат тези транзакции да се извършват. Техеран обаче снощи посочи, че не разполага с излишък на петрол в открито море. Вашингтон предприема мярката с цел да успокои ситуацията на международните енергийни пазари, където цената на нефта рязко се повиши заради войната в Близкия изток, отбелязват агенциите.

