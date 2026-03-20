Зеленски заплаши Русия: След Telegram, ще се доберем и до Max

20 март 2026, 18:54 часа 593 прочитания 0 коментара
"Разбира се, Русия, разузнавателните й служби, работеха чрез Telegram в Украйна и продължават да го правят. Ние това го знаем, засичаме го и се борим с това. Що се отнася до нас, честно казано, ние също работим чрез Telegram в Русия. Сега, когато Telegram е ограничен в Русия, със сигурност ще бъде по-трудно да се предават сигнали на тяхната общественост, но въпреки това вече ми беше представен доклад за новата им социална мрежа Max. Така че ще се доберем и до нея", каза Володимир Зеленски пред репортери, отговаряйки на въпрос относно блокирането на Telegram в Русия.

И добави: "Разбираме какво строи Путин в Русия, или почти е построил. Но това е крачка със 100 години назад. Те биха могли скоро да преминат и към хартиена поща, телеграфи и коне."

Междувременно Ройтерс съобщи, че руските власти се готвят за "голяма чистка" на интернет и заимстват от опита на мащабните блокирания в Китай и Иран. Именно по тази причина последната седмица имаше масово спиране на интернета в столицата Москва и в Санкт Петербург. Осем дипломати са говорили пред агенцията при условия на анонимност и са заявили, че Кремъл се опитва да засили вътрешния контрол в страната и се подготвя, ако войната приключи, да има готовност за всякакви възможни прояви на несъгласие или бунт. Блокират се цели сегменти от интернет – както мобилни, така и стационарни – като едновременно с това се следят онлайн комуникациите.

Елена Страхилова
