Русия предприема стъпки, за да позволи на въоръжените си сили да освобождават руски граждани, арестувани в чужбина, ако Москва прецени, че са били несправедливо задържани или осъдени. Предложеният законопроект е подкрепен от Владимир Путин - и неслучайно, защото той се издирва от Международния наказателен съд в Хага за военни престъпления в Украйна.

Законопроектът ще бъде разгледан по бързата процедура в Държавната дума, тъй като е мярка за "укрепване на защитата на правата на руските граждани от действията на неприятелски държави", заяви председателят на долната камара на парламента Вячеслав Володин.

Предложението вече е одобрено от правителството и се очаква да бъде прието без затруднения.

Съгласно промените, военните биха могли да бъдат използвани, за да осигурят освобождаването на руски граждани, ако Москва сметне, че осъждането или лишаването им от свобода от чуждестранни съдилища или международни съдебни органи е несправедливо.

