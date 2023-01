Германия разкри кога танковете "Леопард" ще пристигнат в Украйна

"Това е важна промяна на играта, вероятно и в тази война - поне в настоящата фаза", заяви Писториус пред репортери след заседание на правителството, цитиран от "Асошиейтед прес".

Той определи "Леопардите" като "най-добрия боен танк в света".

The first Leopard 2 tanks may arrive in #Ukraine from #Germany in about three months, German Defense Minister Boris Pistorius said.



The training of the Ukrainian military will begin soon, which will speed up the transfer of the vehicles. pic.twitter.com/HoeKHKskEI