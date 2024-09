Германия ще прехвърли шест системи за ПВО IRIS-T на Украйна

Берлин ще предостави на украинската армия още шест системи за ПВО IRIS-T. Същевременно страната планира да закупи шест системи IRIS-T SLM, за да обнови въоръжението на своите Военновъздушни сили.

Това съобщи Ройтерс, позовавайки се на източник, участващ в преговорите.

Германия ще прехвърли редица оръжия на Украйна до края на 2024 г., включително четири системи за противовъздушна отбрана IRIS-T с различен обсег и 10 танка Leopard. Това по-рано съобщи и DW, цитирайки говорителя на германското правителство Волфганг Бюхнер.

Беше отбелязано също, че през 2024 г. украинските въоръжени сили ще получат 10 зенитни установки Gepard, 16 самоходни гаубици, бойни дронове, както и няколко хиляди боеприпаси.

Germany to transfer six IRIS-T air defense systems to Ukraine - Reuters



Germany plans to transfer 12 IRIS-T air defense missile systems to Ukraine. Four have already been delivered, two are expected by the end of the year, and six more will be delivered later. pic.twitter.com/mHpHea1NW4