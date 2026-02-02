Лайфстайл:

Германия: Ще продължим да си сътрудничим със САЩ в разузнаването

Германия ще продължи тясното си сътрудничество със САЩ в областта на разузнаването. Това заяви германският министър на вътрешните работи Александер Добринт пред в. "Аугсбургер алгемайне", предаде ДПА. "САЩ са и остават наш партньор", заяви Добринт в коментар, публикуван днес. Този принцип не трябва да се променя "независимо от настоящата политическа ситуация", добави той, на фона на критиките към САЩ и президента Доналд Тръмп от европейските им съюзници.

Добринт обяви и планове за по-нататъшно укрепване на разузнавателните служби на Германия. Той заяви, че иска да превърне контраразузнавателната Федерална служба за защита на конституцията в "истинска разузнавателна служба, разполагаща с ефективни оперативни възможности". 

Министърът добави, че сътрудничеството с чуждестранни агенции, включително тези на САЩ и Израел, ще продължи да се разширява.

Елена Страхилова
