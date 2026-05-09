Германия забранява електронните цигари за еднократна употреба

09 май 2026, 15:18 часа 395 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Министърът на околната среда на Германия Карстен Шнайдер подготвя забрана на еднократните електронни цигари. Още тази година ще бъде внесен законопроектът за това, е заявил той след среща с министрите на околната среда на германските провинции. Шнайдер обосновава мярката с опасността от пожари, която представляват тези устройства. По думите му те често се изхвърлят в битовите отпадъци или в контейнерите за разделно събиране, което води до пожари в съоръженията за преработка на отпадъци.

Шнайдер вече се е изказвал нееднократно в полза на подобна забрана, пише ДПА. В подкрепа на забраната се обявиха и горната камара на парламента – Бундесратът, както и федералното правителство. Шнайдер подчерта, че устройствата за многократна употреба няма да бъдат засегнати. 

Електронните цигари, известни като вейпове, генерират пара, която се вдишва и често е с аромат на плодове или ментол. Въпреки че съдържа по-малко вредни вещества от дима на традиционните цигари, лекарите предупреждават за рисковете за здравето и пристрастяващия ефект на никотина. 

Според данни на бранша приходите от продажбата на електронни цигари в Германия през 2025 г. са нараснали с около една четвърт на годишна база до 2,4 милиарда евро. 

От юли потребителите в Германия ще могат да връщат употребените вече електронните цигари за рециклиране навсякъде, където те се продават.

Елена Страхилова Редактор
