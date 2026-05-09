Путин прие Фицо в Кремъл. Мерц: Силно съжалявам, че Фицо е там

09 май 2026, 14:59 часа 573 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
Владимир Путин прие словашкия премиер Роберт Фицо в Кремъл след като приключи много краткият и скромен тази година парад за 9 май на Червения площад. Фицо е единственият европейски лидер, който пристигна в Москва по време на руските чествания на победата над Хитлеристка Германия, но така и не отиде на самия парад.

Същевременно германският канцлер Фридрих Мерц разкритикува Фицо за посещението му в Москва на пресконференция в Стокхолм, където пристигна днес.

“Роберт Фицо знае, че това не е наш споделен възглед. Силно съжалявам (за присъствието му там) и ще говоря с него за този ден в Москва", каза Мерц. 

В шведската столица Мерц се включи в конгреса на Умерената коалиционна партия и потвърди ангажимента на Германия към НАТО. “Ние сме напълно посветени на запазването на този алианс жизнен в бъдеще”, подчерта германският канцлер.

Владимир Путин Роберт Фицо Фридрих Мерц
Елена Страхилова Редактор
