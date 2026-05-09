Локомотив София не се даде на Монтана и ги засили към Втора лига

Монтана и Локомотив София не се победиха в мач от 34-ия кръг на Първа лига. Двубоят, който бе от Трета група на родния елита, завърши при резултат 2:2. Домакините от Огоста водеха с два гола в резултата до 63-ата минута, но след това столичани изравниха след попадения на Адил Тауи и Георги Минчев. По този начин „червено-черните“ засилиха съперника си към Втора лига. Преди дни Монтана профука два гола аванс и при визитата си на Берое.

Монтана вкара два бързи гола преди почивката

Монтана започна ударно срещата и поведе още в 14-ата минута. Димитър Буров намери Умаро Балде на празна врата и той се разписа за 1:0. Десетина минути по-късно домакините стигнаха до второ попадение. Борис Димитров асистира на Иван Коконов, който не остави никакви шансове на Александър Любенов. До края на първата част Локомотив опита да върне един гол, но „чевено-черните“ така и не застрашиха вратата на домакините.

Локомотив изравни през втората част

През второто полувреме футболистите на Локомотив вдигнаха оборотите и стигнаха до попадение в 63-ата минута. Адил Тауи стреля от далечно разстояние и матира Марсио. Гостите от София продължиха да натискат и малко преди последния съдийски сигнал изравниха след попадение на Георги Минчев, който оформи крайното 2:2.

Класирането в Трета група на Първа лига

След равенството Локомотив София събра 43 точки и заема 11-то място във временното класиране на Първа лига. „Червено-черните“ са на трета позиция в Трета група на родния елит. Славия заема 9-ото място също с 43 точки, но и мач по-малко спрямо „железничарите“. Десети е тимът на Ботев Враца, който също има 43 пункта в актива си и двубой пасив. Монтана пък остава на последната 16-та позиция с едва 23 точки от 34 изиграни мача.

