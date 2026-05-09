Ливърпул не успя да победи Челси, но направи много важна крачка към Шампионска лига

Ливърпул не успя да победи Челси в мач от 36-ия кръг на английската Висша лига. Двубоят, който се игра на стадион „Анфийлд“ завърши при резултат 1:1. Попадението за домакините бе дело на Гравенберх, докато за гостите точен бе Енцо Фернандес. Футболистите на Арне Слот има за какво да съжаляват, тъй като удариха две греди през второто полувреме на срещата.

И двата гола паднаха преди почивката

Ливърпул бе доста по-активният отбор в началото на двубоя и поведе още в 6-ата минута. Нгумоа намери райън Гравенберх на отлична позиция на границата на наказателното поле и той с мощен удар матира стража на Челси. Малко по-късно Вай Дайк пропусна страхотна възможност да покачи на 2:0.

В средата на първата част Челси успя да се отърси от първоначалния шок и започна все по-често да поглежда към вратата на Ливърпул. Това даде резултат и в 35-ата минута лондончани изравниха. След центриране от фаул на Енцо Фернандес Мамардашвили не се ориентира добре и позволи на топката да влезе в мрежата му.

През втората част феновете видяха две отменени попадения и две греди

Челси стигна до втори гол в самото начало на второто полувреме, след като Коул Палмър се разписа. Попадението обаче не бе зачетено заради засада на Кукурея. В средата на частта Ливърпул отговори с гол на Къртис Джоунс, който също не бе зачетен заради засада на Коди Гакпо.

След около час игра футболистите на Ливърпул имаха претенции за дузпа, след като топката се чукна в ръката на Хато, но съдията реши, че няма достатъчно предпоставки, за да посочи бялата точка. В 71-ата минута мърсисайдци бяха близо до попадение, но удар на Собослай срещна десния страничен стълб. Малко след това Ван Дайк разтресе напречната греда след изстрел с глава. До края на редовното време повече голове не паднаха и двата тима трябваше да се задоволят с равенството.

Класирането във Висшата лига

След равенството Ливърпул събра 59 точки в актива си и заема 4-то място във временното класиране във Висшата лига, като почти си гарантира участие в Шампионска лига през следващия сезон. Шестият Борнемут е последният тим, който може да се намеси в битката за място в най-комерсиалния турнир. Тимът е с 52 точки, но и мач пасив спрямо мърсисайдци. Челси пък остава на 9-та позиция с 49 пункта – на два зад седмия Брентфорд, който заема последното място даващо право на участие в евротурнирите. „Пчеличките“ обаче са с двубой по-малко.

