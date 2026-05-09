Германия поема по “твърде опасен път”, отказвайки да признае решаващата роля на Съветския съюз за победата над нацизма, при това го прави не за първи път. Това заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. “По твърде опасен път поема Германия. Не за първи път”, каза Песков пред придворния на Путин журналист Павел Зарубин.

Днешното поколение германски политици, които на практика мълчат за ролята на СССР в разгрома на нацизма, изобщо не представя Германия в добра светлина, добави Песков.

“Иска ми се да се надявам, че все пак там има такива, които са съхранили здравия си разум и които са готови да отдадат дължимото на историята, да отдадат дължимото на подвига на онези, които, между другото, заедно с германските антифашисти спасиха тази страна от кафявата чума“, заяви още Песков.

Още: Резултати от 4 години война: Руснаците не подчиниха Украйна, но перфектно научиха украински

Говорителката на Министерството на външните работи на Русия Мария Захарова по-рано каза, че Мерц явно е “забравил кой кого е нападнал и кой кого е освободил” преди 80 години, макар тя самата редовно да забравя кой кого нападна на 24 февруари 2022 г.

Парад на победата в Русия с майките и жените на убитите руски войници в Украйна (ВИДЕО)