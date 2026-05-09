Доскорошен любимец на Сектор Г: Подобрих няколко рекорда в ЦСКА – името ми още се помни!

Един от доскорошните любимци на феновете на ЦСКА се върна към времето прекарано в „армейския“ клуб. Става въпрос за 35-годишния бивш вратар на „червените“ Густаво Бусато. Бразилецът напусна българския гранд през зимата, след като договорът му изтичаше след края на настоящия сезон. Той подписа с тима от Серия С в родината му – Кашияс до Сул. Бусато си тръгна от ЦСКА като чужденецът с най-много мачове в историята на българския гранд.

Густаво Бусато даде интервю пред „Radio Gaucha Serra“, в което си припомни престоя си в ЦСКА. Той също така коментира и преминаването в Кашияс до Сул. Бразилецът вече записа 11 мача за новия си тим в Серия С и регионалната Купа, в които успя да запази мрежата си „суха“ четири пъти.

„Майка ми се разплака, когато ѝ казах, че се прибирам в Бразилия“

„Успях да подобря няколко рекорда в ЦСКА. Аз съм чужденецът с най-много мачове за клуба. Това беше много добър период. Още през първата година спечелихме Купата на България. Днес, ако отидете там и кажете името ми, всички познават историята, която оставих“.

„Семейството ми беше решаващият фактор. Когато се обадих на майка ми и сестра ми, за да им кажа, че ще отида в Кашияс, те започнаха да плачат. Майка ми казваше, че това е, за което се е молила на Господ – да бъда по-близо до нея. Дъщеря ми се роди в България и майка дойде там, когато тя се появи на бял свят, но контактът беше минимален. Всеки път, когато си взимахме довиждане, имаше сълзи и бяха нужни дни, за да отмине това чувство“, обясни Густаво Бусато.

