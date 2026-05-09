Безпрецедентна операция: Шефът на СЗО наблюдава в Испания пътниците от заразения с хантавирус кораб

Генералният директор на Световната здравна организация (СЗО) Тедрос Аданом Гебрейесус пристигна днес в Испания, където ще наблюдава слизането на пътниците от круизния кораб, на който избухна епидемия от хантавирус. Гебрейесус написа в социалната мрежа Х, че е в контакт с капитана на кораба и със служител на СЗО, който се намира на борда. По думите му на този етап няма допълнителни хора на борда, които да показват симптоми на хантавирус.

Корабът се очаква да пристигне на Канарските острови тази нощ между 04:00 и 06:00 часа местно време, съобщи испанският министър на здравеопазването Моника Гарсия Гомес, определяйки операцията като "безпрецедентна".

Тя уточни, че нито багажът, нито тялото на починалия пътник ще бъдат разтоварени на Канарските острови. Те ще останат на борда заедно с част от екипажа, след което корабът ще продължи към Нидерландия.

Още: Държави от цял свят се втурнаха да търсят хора, напуснали круизния кораб с епидемията от хантавирус

Германия, Франция, Белгия, Ирландия и Нидерландия са потвърдили, че ще изпратят самолети за евакуация на своите граждани.

Испанският вътрешен министър Фернандо Гранде-Марласка заяви в Мадрид, че Европейският съюз също изпраща два самолета за останалите европейски граждани.

САЩ и Великобритания също подготвят самолети и извънредни планове за своите граждани.

На пътниците ще бъде разрешено да вземат само най-необходимите си вещи. Останалият багаж и тялото на починалия ще останат на кораба и ще бъдат дезинфекцирани в Нидерландия.

Още: Рискът от разпространение на хантавируса е много, много нисък

Испанските граждани ще бъдат евакуирани първи. Редът за останалите групи ще бъде определен от здравните власти. Пътниците няма да могат да слязат от кораба, докато самолетът за тяхната евакуация не е готов за излитане, информира БТА.

Хантавирусът на круизен кораб: Заразата се е предала от човек на човек?