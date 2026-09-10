Германската полиция приключи мащабна операция близо до сградата на украинското консулство в Дюселдорф

Германската полиция приключи тази вечер мащабна операция близо до сградата на генералното консулство на Украйна в Дюселдорф след подаден сигнал, съобщиха органите на реда, цитирани от ДПА. По-рано днес говорителка на полицията съобщи, че в района на сградата на консулството се провежда голяма полицейска операция. Тя е била предизвикана от сигнал за възможна заплаха, която правоохранителните органи са започнали да разследват.

Още: "Русия е инвестирала сериозно в германски партии": Как Кремъл планира да прекрои Германия

Операцията започна към 17:30 ч. местно време (18:30 ч. българско време), като консулството бе отцепено в широк радиус от околния район. Полицията затвори също така участък от улица в центъра на Дюселдорф, а няколко полицейски автомобила бяха изпратени на място, съобщи репортер на ДПА. Полицейски служители претърсиха сградата и околностите ѝ, но не успяха да потвърдят сигнала и не откриха заплаха, като завършиха операцията в 19:15 ч. (20:15 ч. българско време). Говорителката на полицията не предостави повече информация.

Още: "По-високата подкрепа за радикални политически формации": Паралелът между лошите резултати на PISA в България и Германия