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Путин обясни защо е започнал войната: От страх, че косатките нападат белите мечки

10 септември 2026, 21:19 часа 1390 прочитания 1 коментар
Снимка: Actualno/колаж
Путин обясни защо е започнал войната: От страх, че косатките нападат белите мечки

Едно невероятно обяснение на Владимир Путин защо е започнал войната срещу Украйна дойде преди няколко дни по време на негова среща с учители и студенти в Московския държавен педагогически университет. Тогава един от присъстващите — Дмитрий Баланчуков (учител по китайски език от Белгородска област, който бе избран за учител на годината за 2025 г. и бе спечелил конкурс за пътуване до Северния полюс) — сподели впечатленията си от Арктика. В отговор Путин го попита дали е виждал бели мечки. А след това каза следното:

"Представяте ли си, че съвсем наблизо живеят косатки. Те изяждат тези мечки (белите мечки - бел.ред.) като нищо (като дребни рибки - бел.ред.). Те просто се нахвърлят върху тях като глутница и ги разкъсват на части. Всичко това е много интересно. Да, това е хранителната верига. На децата също трябва да им се казва това, за да разбират в какъв свят живеем и защо провеждаме специалната военна операция."

Цитатът от Путин се появи във всички руски медии, включително ТАСС, "Комсомолска правда" и др.

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Както пише руското опозиционно издание "Медуза", едва ли някой разбра какво точно се опита да каже Путин. Но пък това породи в социалните мрежи един куп мемове.

Един от мемовете бе този:

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Владимир Путин бели мечки война Украйна косатки
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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