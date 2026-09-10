Исландия иска забрана на лова на китове: Ще останат само 2 държави, разрешаващи това

Правителството на Исландия ще внесе законопроект за забрана на китолова. Ако предложението бъде одобрено и Рейкявик прекрати лов на китове, Норвегия и Япония ще останат единствените държави в света, в които продължава да се извършва това с търговска цел. Законопроектът ще включва „постоянна забрана на китолова“, съобщи снощи на официалната си страница исландското правителство, което е подкрепяно от мнозинството в парламента.

От началото на тазгодишния ловен сезон, който продължава от юни до към края на септември, са уловени 80 финвала, които са уязвим вид според Международния съюз за опарзване на природата. Данните са на организацията за защита на животните „Хуманен свят за животните“ (Humane World for Animals), която проследява улова на китове. Квотата позволява през 2026 г. да бъдат уловени 150 финвала.

„Има значителна политическа и обществена подкрепа за този законопроект за забрана на търговския китолов, както и убедителни етични, ветеринарни, правни и природозащитни причини да се надяваме, че той ще бъде приет“, заяви Уенди Хигинс, говорителка на организацията.

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През 2024 г. временното правителство на Исландия издаде петгодишен лиценз на единствената останала китоловна компания в страната. Законопроектът за забрана предстои да бъде внесен през февруари 2027 г.

Според списъка на Международната комисия по китоловството, през последните години единствено Исландия, Норвегия и Япония са извършвали търговски китолов. Япония се оттегли от Международната комисия по китоловство през 2019 г. и възобнови търговския китолов в своите териториални води и изключителната си икономическа зона. Норвегия възобнови търговския китолов през 1993 г., а Исландия – през 2006 г., въпреки международния мораториум, влязъл в сила през 1986 г. с цел опазване на популациите на китове.

Мораториумът позволява на коренното население в определени части на света, като Гренландия и Аляска, да лови китове, тъй като продуктите от тях имат жизненоважна роля за прехраната и културата на общностите.

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