Войната в Украйна:

Украйна и Канада подписаха 100-годишно партньорство - от дроновете до Космоса

10 септември 2026, 21:50 часа 843 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Володимир Зеленський
Украйна и Канада подписаха 100-годишно партньорство - от дроновете до Космоса

Украинският президент Володимир Зеленски и премиерът на Канада Марк Карни подписаха в Калгари Декларация за 100-годишно партньорство, което ще представлява всеобхватен стратегически съюз.

В отбраната

Като част от споразумението, Канада ще продължи да посреща най-неотложните военни нужди на Украйна. По-конкретно, канадската тренировъчна мисия UNIFIER е официално удължена до 2029 г.

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Канада ще предоставя също така средства за противовъздушна отбрана, ракети-прехващачи, боеприпаси и друго военно оборудване.

Двете страни ще задълбочат сътрудничеството си в разузнаването, киберзащитата, борбата с дронове. Ще си партнират в съвместно производство на дронове, системи за електронна война и боеприпаси, както и трансфер на технологии и научни изследвания.

Разширяване на търговията и инвестициите 

Икономическият компонент на споразумението предвижда разширяване на търговията и инвестициите в рамките на актуализираното Споразумение за свободна търговия. Канада ще си сътрудничи с МВФ, Световната банка и ЕБВР в подкрепа на макроикономическата стабилност на Украйна. Партньорите също така ще задълбочат сътрудничеството си в областта на енергийната сигурност, добива на критични минерали, промишлеността и управлението на горите. 

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Особено внимание ще бъде обърнато на сътрудничеството в научните изследвания в областта на изкуствения интелект, киберсигурността, Космоса, биотехнологиите и цифровото управление. 

Защита на Черно море и селскостопанския сектор 

Страните съвместно ще гарантират безопасността на корабоплаването в Черно море, като защитават пристанищната инфраструктура и блокират дейностите на руския сенчест флот. 

Канада ще подкрепя украинския селскостопански сектор на всички етапи, от сеитбата до съхранението на реколтата, за да гарантира глобалната продоволствена сигурност.

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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