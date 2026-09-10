Шеф на Барселона посочи играч на Реал Мадрид, който искал трансфер на "Камп Ноу"

Спортният директор на Барселона - Деко, засегна редица важни теми около клуба. Един от най-интересните моменти от интервюто му дойде, когато разкри, че каталунците са опитали да привлекат един от новите в Реал Мадрид. В интервю за радиостанцията "El Món a RAC 1" Деко не скри задоволството си от отличния старт на сезона за отбора под ръководството на Ханзи Флик. Той подкрепи спортния проект на клуба и отправи големи похвали към един от младите таланти.

Деко разкри защо Барселона се размина с новата звезда на Реал Мадрид

Деко обясни защо Барселона пропусна шанса да привлече играч, който през лятото премина в Реал Мадрид. Става въпрос за Бернардо Силва, който имал желание да премине на "Камп Ноу". Шефът на каталунцие настоя, че португалският национал не е бил подходящ нито от техническа, нито от финансова гледна точка. Той каза: "Бернардо е играч, когото обичам много, и той е един от най-добрите играчи в света през последните години, но позицията му не беше това, което търсехме по отношение на изискванията. Получихме информация, че той иска да дойде, и това би било плюс за нас, но не съответстваше на нашите икономически критерии. Ние не обещаваме на никой играч, че ще бъде титуляр. Даваме на треньора това, от което се нуждае, и ако играчът иска нещо друго, го пускаме да си тръгне."

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"Ламин Ямал сред защитниците"

Деко също посочи Пау Кубарси като най-изявения защитен талант във футбола, като заяви: "За мен той е Ламин Ямал сред защитниците. Той е най-впечатляващият талант. Винаги разговаряме с Боян за развитието на играчите. Това, което Кубарси е постигнал, е удивително - както по отношение на начина, по който се е развил, така и по отношение на лидерството му в отбора и вниманието му към малките детайли."

Деко завърши коментарите си за Реал Мадрид с признание за качеството им, но подчерта, че в Барселона са фокусирани върху собствения си проект: "Винаги съм казвал, че Реал Мадрид разполага с изключителни играчи на много високо ниво, както и с отличен треньор. Пожелавам им успех, но не срещу нас. Ако успеят да изградят отбора както трябва, ще бъде трудно да се изправим срещу тях, но ние трябва да се концентрираме върху себе си и да работим, за да достигнем най-високото ниво."

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