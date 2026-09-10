Канада ще достави оръжия на Украйна на стойност четвърт милиард долара

Канада одобри нов пакет от помощи за Украйна на стойност 350 милиона канадски долара (250 милиона щатски долара). Това беше обявено по време на посещението в Канада от украинския президент Володимир Зеленски.

Канадският премиер Марк Карни обяви, че двете страни са се споразумели да доставят на Украйна системи за противовъздушна отбрана, които са критични на фона на масираните руски атаки. Карни не уточни конкретните оръжия.

Оборудването и боеприпасите ще бъдат доставени по програмата PURL, която позволява на съюзниците на Киев да закупуват необходимите оръжия от САЩ и да ги прехвърлят в Украйна. Според Ройтерс, от началото на руската инвазия през 2022 г., канадската помощ за Украйна е достигнала 8,5 милиарда канадски долара (6,15 милиарда щатски долара).

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Карни също така обяви създаването на програма за значително увеличаване на производството на дронове - от сегашните 2000 до милиони. Една трета от произведените дронове ще бъдат изпратени в Украйна, заяви премиерът.

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