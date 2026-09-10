Европейският шампион повали следващия съперник на България на ЕвроВолей 2026 в София

Действащият шампион Полша започна участието си на Европейското първенство по волейбол по успешен начин. Тимът стартира кампанията си с победа срещу селекцията на Португалия с 3:0 (25:12, 25:18, 25:20). Мачът се игра в столичната зала "Арена София". Полша ще бъде един от най-трудните съперници на българския национален отбор на този шампионат. За "лъвовете" пък предстои среща с Португалия в петък, 11 септември.

Успешен старт за Полша на Европейското първенство

Полша бързо наложи стила си на игра в първи гейм. Тимът на Никола Гърбич поведе с 5:2, а след това с 13:7. Поляците направиха две серии от по три поредни точки, а в третата реализираха четири поредни, за да затворят частта при категоричното 25:12. Първият гейм завърши с ас на Кевин Шашак. Във втората част Португалия започна по-добре, като имаше аванс от две точки в първите разигравания - 7:5. Полша изравни още при 7:7 и поведе след успешна блокада. Португалците направиха нов обрат след успешна тройна блокада срещу една от звездите на съперника - Вилфредо Леон. При 12:11 за европейския шампион треньорът на португалците Жоао Мигел Жозе взе прекъсване, но това не проработи и Полша поведе с две точки.

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Разликата набъбна до четири при 20:16. Полша затвори и втората част с 25:18, като последните две точки дойдоха с ас на Бартоломей Боладж и успешна блокада. Полша тръгна силно и в третия гейм с 4:1 след добра игра в защита и на блокада. Португалия намали до 6:7, но шампионът не изпусна инициативата. Тимът на Гърбич дръпна с 11:7 след успешен пайп на Камил Семенюк. Успешна блокада на Бартоломей Лемански направи аванса 15:9 и доведе до второ и последно прекъсване за португалците. Поляците направиха разликата непреодолима при 19:13, като в този момент треньорът Никола Гърбич вече бе сменил основните си играчи, за да им даде почивка. Камил Семенюк спечели точка за 24:17 с атака по блокадата и осигури седем мачбола за тима си. Португалия спаси три, но Кевин Шашак сложи точка на мача - 25:20.

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