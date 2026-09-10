Четири гола и без победител на старта на третия ден от Шампионска лига

Последният ден от първия кръг на груповата фаза на Шампионска лига започна по много интересен начин. Отборите на Фенербахче, Рома, ПСВ Айндховен и Шахтьор Донецк излязоха на терена за по-ранните двубои от програмата. И двата мача бяха изключително оспорвани, но така и не се стигна до победител. Така и четирите тима започнаха тазгодишната си европейска кампания с по една точка.

Равенства в ранните двубои от третия ден Шампионска лига

Фенербахче се завърна в най-елитната клубна надпревара с равенство 1:1 срещу Рома. Брайън Кристанте откри резултата в полза на "вълците" през първото полувреме, когато с нисък удар от дистанция прати топката в далечния ъгъл. Неговият гол беше една от малкото възможности в равностойните 45 минути, през които Рома владееше топката по-дълго, но Фенербахче изглеждаше по-опасният отбор в последната третина на терена. Арчи Браун възстанови равенството малко след подновяването на играта, когато прехвърли топката над вратаря Едерсон след пас от Мейсън Гринууд.

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Рома търсеше начин да възвърне преднината си след изравнителния гол на Браун, но не успя да преодолее упоритата защита на турския гранд. Фенербахче, обновен след изравняването, продължи да изглежда заплашително с бързи контраатаки и създаде допълнителни проблеми след влизането на Ромелу Лукаку от резервната скамейка, но не успя да отбележи победен гол. Следващият мач на турския тим в европейските турнири е като гост на Астън Вила в сряда, 14 октомври. По същото време Рома приема Реал Мадрид.

По същото време се изигра двубоят между ПСВ Айндховен и Шахтьор Донецк. Двата тима също завършиха 1:1 при срещата си от първия кръг. Глейкер Мендоса даде аванс на украинския тим в добавеното време на първата част. Минути след началото на втората част обаче Сержиньо Дест върна ПСВ в мача. Това се оказа последният акцент от сблъсъка, завършил 1:1.

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