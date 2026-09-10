"Амнести": Набирането на чужденци от Русия за войната в Украйна е трафик на хора

Набирането от Русия на чуждестранни граждани за участие във войната в Украйна „представлява трафик на хора“, гласи доклад на неправителствената организация Amnesty International ("Амнести интернешънъл"). Той се базира на интервюта на чуждестранни граждани, намиращи се в украински лагери за военнопленници. На много от новобранците са били обещани високи заплати и бонуси при подписване на договор, които впоследствие не са били изплатени. Някои са получили част от обещаните суми, преди да попаднат в плен, но мнозина твърдят, че не са получили нищо, пише в съобщение на организацията.

Освен финансовото възнаграждение всички интервюирани посочват като особен стимул обещаната възможност да получат руско гражданство, цитира доклада БТА. Според „Амнести интернешънъл“ руски вербовчици са използвали принуда, измама и заблуда, за да склонят чужденци да постъпят на служба в руските въоръжени сили.

Още: Щом Кремъл ни забрани, значи сме на прав път: "Амнести Интернешънъл"

„Степента на експлоатация и принуда ни накара да заключим, че в много случаи става дума за трафик на хора съгласно дефиницията за трафик на хора в Протокола за предотвратяване, противодействие и наказване на трафика с хора, особено жени и деца, допълващ Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност и известен накратко като Протокола от Палермо на ООН", заяви генералният секретар на „Амнести интернешънъл“ Аниес Каламар.

Снимка: Facebook/Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України

Интервюирани са чужденци в украински лагери за военнопленници

Организацията е интервюирала повече от 12 чуждестранни граждани, включително от Колумбия, Куба, Египет, Сомалия и Южна Африка, по време на шест посещения в два украински лагера за военнопленници между 2024 и 2026 г. Само трима от интервюираните съзнателно са подписали договор, за да участват във войната в Украйна, посочва „Амнести интернешънъл“.

Още: Опитът на далечна страна във войната в Украйна: Наркокартелите се учат как да воюват

Военнопленници от Бразилия и Шри Ланка са разказали пред представители на организацията, че след подписването на договорите паспортите и мобилните им телефони са били отнети. По думите им - договорите са били изготвени единствено на руски език. Според доклада новобранците са преминали само около двуседмична основна военна подготовка, която е напълно недостатъчна.

„Амнести интернешънъл“ отбелязва, че не е могла да извърши разследване в Русия, където дейността на организацията е забранена от май 2025 г.