Русия стои зад разцеплението на крайнолявата германска партия Die Linke, което се случи след като тя бе напусната от една от най-популярните й фигури — Зара Вагенкнехт. Пак Русия е свързана с проекта, който създаде Вагенкнехт след това - партията "Съюз Зара Вагенкнехт – За разум и справедливост" (BSW). Сега играта на Кремъл е също проруската "Алтернатива за Германия" (AfD) да дойде на власт в Саксония-Анхалт в съюз с партията на Зара Вагенкнехт. За това пише руският социолог Игор Ейдман в телеграм канала си като обяснява каква е крайната цел на Москва.

"Настоящата тревожна ситуация в германската политика със сигурност има дълбоки вътрешни корени, но влиянието на руската намеса, което многократно е потвърждавано от множество разследвания, не бива да се подценява. В момента в Саксония-Анхалт проруската "Алтернатива за Германия" (AfD), според повечето германски анализатори, може да дойде на власт само с помощта на друга проруска партия, блока на Зара Вагенкнехт.

Естествено, огромните, разперени уши на руснаците са очевидни тук. Като цяло всичко за AfD е добре известно. Много е писано за връзките ѝ с Русия, включително директното финансиране на някои от нейните лидери от руските власти. Това се потвърждава, по-специално, от случая с Владимир Сергеенко, който доставяше пари в пликове на депутати от AfD директно от Москва. (...)

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Блокът на Зара Вагенкнехт обаче е не по-малко проруски. В това отношение самата Зара Вагенкнехт, според мен, е дори по-проруски настроена от съпредседателя на AfD Алис Вайдел. Връзките ѝ с Русия са изключително близки. Вярвам, че разколът в Die Linke, провокиран от Вагенкнехт, и създаването на блока й, носещ нейното име, може да е било поръчано от Кремъл.

Факт е, че AfD не може да дойде на власт нито на федерално ниво, нито на ниво провинция без коалиция с друга партия. В същото време никоя друга партия не желаеше да влезе в коалиция с AfD.

Руските власти инвестираха сериозно в AfD, но досега това не е довело до значителни резултати: партията не е дошла на власт на нито едно място. Затова стана необходимо да се създаде потенциален партньор за AfD на другия, ляв фланг, такъв, който би могъл да влезе в коалиция с нея и по този начин да осигури мнозинство за проруските сили.

Die Linke, естествено, не би сключила подобни споразумения с AfD. Затова трябваше да се създаде друга партия, която потенциално би могла да се съгласи на това. И Вагенкнехт, с политическия си проект, се оказа много удобен залог тук", пише Игор Ейдман.

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Въпреки това, по думите му, макар всичко да изглеждаше, че върви гладко, това не стана - нещата забуксуваха. Причината, според Ейдман, е, че в Кремъл не разбират добре специфичния характер на германския електорат. Дори членовете на партията на Зара Вагенкнехт не желаят тя да влезе в коалиция с AfD и това се видя в Тюрингия, където AfD и BSW имаха мнозинство, но въпреки това собствените съпартийци на Вагенкнехт избраха да влязат в коалиция с утвърдените партии, а не с AfD. Зара Вагенкнехт се опита да им окаже натиск, но безуспешно.

"Ще бъде много интересно да се види кое ще надделее: натискът на Кремъл или желанието на Зара Вагенкнехт да запази собствения си електорат и партийна подкрепа. Ако, противно на собствените си политически интереси, тя открито подкрепи кандидата на AfD за поста премиер на провинция Саксония-Анхалт, това ще означава, че тя напълно се е разкрила като агент на Кремъл", заключава Ейдман.