УЕФА предупреди Левски за предстоящите срещи в Европа

Отборът на Левски се подготвя за старта на европейското си участие в основната фаза на Лига Европа. "Сините" останаха на крачка от класиране в групите на Шампионска лига. Те преодоляха Борац Баня Лука, Университатя Крайова и Кайрат Алмати в първите три предварителни кръга, но се спънаха на плейофите срещу АЕК Атина с 0:4 в реванша. Така момчетата на Хулио Веласкес трябваше да се задоволят с участие в основната фаза на втория по сила европейски турнир.

Специални мерки за европейските мачове на Левски

Родните шампиони ще започнат участието си с домакинство на Залцбург. В останалите кръгове от груповата фаза "сините" ще се изправят срещу отборите на Ниймеген, Виктория Пилзен, Ягелония Бялисток, Олимпик Марсилия, Лилестрьом, Съндърланд и Милан. Седмица преди първия двубой от УЕФА изпратиха специално съобщение до Левски с предписания за безопасност. От европейската централа призоваха да не се надвишава капацитетът на продадените места.

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Позицията на Левски:

"Левскари, в офисите на клуба бяха получени предписания от страна на УЕФА във връзка с предстоящите мачове от основната фаза на турнира Лига Европа. От европейската клубна централа напомнят, че не трябва да се надвишава капацитетът продадени места. Заради това предписанията са абсолютно всеки присъстващ на стадион „Васил Левски“ да бъде с билет без значение от възрастта.

Отделно от това, ще бъдат обособени КПП-та в подстъпите към съоръжението, на които представители на полицията и Ивентим ще извършват проверка и хора без билети или с фалшиви такива няма да бъдат допускани в района на стадиона. Молим също така всички да спазват своите места и по този начин пътеходите да остават свободни. По този начин не само ще бъдат спестени глоби на клуба, а това е гаранция, че ще може да се реагира бързо при застрашено здраве на някой от присъстващите на спортното съоръжение", написаха от Левски в официалните си профили.

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