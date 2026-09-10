Байерн се измъчи, но разгроми сензацията от миналия сезон, Ман Юнайтед сгази абонат на Левски (РЕЗУЛТАТИ)

Първият кръг от груповата фаза на Шампионска лига официално приключи. Отборът на Байерн Мюнхен постигна труден, но заслужен успех с 5:0 срещу сензацията от миналия сезон Бодьо/Глимт. През миналата кампания норвежкият тим достигна до 1/8-финалите, след като преди това победи грандове като Интер, Манчестър Сити и Атлетико Мадрид. В същото време Манчестър Юнайтед се позабавлява при завръщането си в "турнира на богатите" с победа с 4:0 над Сабах, когото Левски победи миналото лято в Лигата на конференциите.

Байерн се помъчи, но тръгна с разгром в Шампионска лига

Баварците започнаха по-силно и бяха на път да поведат в резултата в самото начало. В 5-а минута Луис Диас не успя да открие, след като стреля право в тялото на вратаря Никита Хайкин. Футболистите на Байерн контролираха темпото в следващите минути, но така и не успяха да създадат нещо опасно. Чак в 35-а минута дойде най-добрата възможност в полза на домакините, когато Йошуа Кимих нацели гредата. Малко след това вратарят се справи с хубав удар на Джамал Мусиала. Така защитата на Бодьо напълно неутрализира баварската мощ през първата част. В самия край обаче Хайкин се контузи и се стигна до вратарска смяна на почивката.

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Под рамката на Бодьо застана резервният страж Юлиан Фай Лунд, а дебютът му в Шампионска лига започна по кошмарен начин. Секунди след началото на второто полувреме Джамал Мусиала изведе Байерн напред в резултата. В 60-а минута Хари Кейн удвои преднината на домакините, след като засече топката с глава след отлично центриране на Майкъл Олисе от пряк свободен удар. Малко след това Луис Диас и Исмаел Сайбари пропуснаха да направят аванса на "червените" класически. В 76-а минута това все пак се случи, когато Алфонсо Дейвис вкара великолепен гол от границата на наказателното поле. В 82-а и 92-а минута Майкъл Олисе също добави името си сред голмайсторите с две страхотни попадения от дистанция, с които оформи крайния успех с 5:0. В края на двубоя Бодьо остана с човек по-малко на терена, след като Один Бьорнтуфт бе изгонен с директен червен картон за нарушение срещу Олисе на ръба на накзателното поле.

Ман Юнайтед се завърна в Шампионска лига с разгром

Двубоят на "Олд Трафорд" започна на високи обороти. В самото начало гостите имаха претенции за дузпа заради игра с ръка на Патрик Доргу, но съдията ги подмина, тъй като беше неволна. Футболистите на Манчестър Юнайтед поеха инициативата и започнаха да оказват сериозен натиск върху своя противник. Това скоро даде резултат, като в 27-а минута Брайън Мбемо се възползва от грешка на Сабах в средата на терена, след което подаде на Доргу, а той асистира на Матеус Куня за 1:0. "Червените дяволи" продължиха да натискат, но все пак можеха да допуснат изравнително попадение във вратата си. Удар на Джой-Ленс Микел обаче не намери очертанията на вратата.

В 42-а минута Бруно Фернандеш завърши отлична акция на Юнайтед в атака за 2:0. След подновяването на играта "червените дяволи" на практика решиха мача, когато Бенямин Шешко се разписа след три бързи паса. Отборът на Майкъл Карик продължи да бъде по-активен и през второто полувреме. Съвсем скоро авансът на Юнайтед стана от четири гола, след като Бруно Фернандеш намери Джошуа Зиркзее, който подаде технично с пета към Лисандро Мартинес, а той не пропусна да добави името си сред голмайсторите и да оформи крайния успех с 4:0.

Ето и всички резултати от Шампионска лига на 10 септември:

Фенербахче 1:1 Рома

ПСВ Айндхове 1:1 Шахтьор Донецк

Байерн Мюнхен 5:0 Бодьо/Глимт

Комо 4:1 Лайпциг

Манчестър Юнайтед 4:0 Сабах

Славия Прага 2:3 Ленс

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