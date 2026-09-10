"Изучаваме руската география": Украинските дронове поставиха нов рекорд в Русия

"Продължаваме да изучаваме географията на Руската федерация" - с тази подигравка от украинското Министерство на отбраната обявиха, че са поставили нов рекорд с ударите си в руския тил. Според съобщението с атаката вчера по заводи за газов кондензат в Ямало-Ненецкия автономен регион е поставен нов рекорд по далекобойни удари с украински дронове, тъй като тези заводи са на над 3000 км от украинската граница.

До момента това е най-голямото разстояние, изминавано от украински дронове, за да ударят цели в Русия.

Разстоянието явно не е никаква пречка за ефективни операции на украинската армия.

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