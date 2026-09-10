След 3 загуби и 1 равенство: Гьозтепе обяви бъдещето на Мъри Стоилов

Президентът на Гьозтепе Расмус Анкерсен изрази пълната си подкрепа към старши треньора Станимир Стоилов, въпреки трудностите от началото на сезона. Тимът, воден от българския специалист, записа три загуби и едно равенство в първите си четири мача от кампанията в Турция. Слабото представяне постави сериозни въпросителни около бъдещето на Стоилов начело на отбора. А, както сме свикнали по родните терени, при такова положение обикновено следва уволнение.

"Стоилов е движещ фактор, за да сме толкова успешни"

От Гьозтепе обаче имат пълна вяра в Стоилов и смятат, че той ще изкара отбора от "дупката". Анкерсен не скри факта, че през лятото Мъри е получил оферта от един от водещите клубове в Турция, но е отказал, тъй като е отдаден на "Гьоз Гьоз". Впоследствие стана ясно, че става въпрос за Фенербахче. По тази причина от клуба застават напълно зад българина в този труден период. Анкерсен също отчете успехите под негово ръководство през последните две години.

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"През това лято той отказа голяма оферта от един от най-големите клубове в Турция, защото е отдаден на проекта на Гьозтепе. Той има моята пълна подкрепа и ще продължи да има моята пълна подкрепа", каза Анкерсен. "Никога не привличаме футболист в отбора, който треньорът не е искал, защото той трябва да повярва в него, да го пусне на терена. Имаме респект един към друг. Той е движещ фактор, за да сме толкова успешни през последните два сезона. Той развива играчите на невероятно ниво."

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