"Глупаците свършиха": Новата мобилизация, която готви Путин, и с колко време разполага Украйна

Владимир Путин подготвя нова мобилизация и по всичко изглежда, че ще се реши на нея през есента, веднага след като минат изборите за Държавната дума, които са насрочени за 20 септември. Този път той ще се подсигури да избегне всички грешки, които допусна предишния път, когато проведе "частична" мобилизация през 2022 г. Още на 9 юли чешкият президент Петър Павел заяви в интервю за The Telegraph, че Украйна разполага точно с два месеца, за да възобнови мирните преговори, защото Путин ще обяви обща мобилизация след парламентарните избори. Същото потвърждават и източници от ФСБ и военните комисариати пред руските независими издания "Вьорстка" и "Важни истории" - мобилизацията се чака през октомври и подготовката за нея вече е в ход.

Много независими разследвания и то в самата Русия вече показаха, че набирането на войници по договор рязко е спаднало, а Кремъл не се колебае да използва принудителни методи за набиране на наемници, пише Татяна Грузинская за изданието "Гордон". Досега наемниците бяха примамвани с добро заплащане, но, както казва един руски военен, който от 3 години воюва в Харковското направление, пред "Вьорстка": "Вече няма хора, глупаците за пари свършиха. Така че ни остава или мобилизация, или сделка, при която да се откажем от целите на специалната военна операция. Мисля, че е ясно кое от двете ще изберем, нали?"

Няма хора!

Според "Вьорстка" и "Важни истории", броят на новите наемници рязко е намалял. През пролетта на 2026 г. техният брой е спаднал с една трета в сравнение с предходната година - през април Москва е изпратила 1708 мъже на фронта, а през май - 1378. В цялата страна, според изчисления на "Важни истории", базирани на бюджетните разходи, набирането на наемници през четвъртото тримесечие на 2025 г. е спаднало наполовина на годишна база, а в началото на 2026 г. 800-1000 мъже дневно са подписвали договори с военното министерство, което е с 20% по-малко от предходната година.

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В началото на 2026 г., когато Русия тръбеше за "духа от Анкъридж" и се смяташе, че замразяването на военните действия е близо, много руски мъже бяха нетърпеливи да "хванат последния влак" и да изкарат пари на фронта. Но скоро стана ясно, че войната няма да свърши бързо, и тази надпревара замря. Журналистите от двете независими руски издания цитират свои вътрешни източници от наборните служби и регионалните администрации, които казват, че всички желаещи от селските райони вече са заминали на фронта и не са останали доброволци дори в най-бедните и отдалечени райони.

Огбелязва се намаляване не само на броя наемници, но се влошава сериозно тяхното "качество" - армията вече се попълва от хора, които са отишли там не под влияние на пропагандата, а поради липса на изход - хора, взети буквално "от улицата", наркомани, болни, "едва стоящи на краката си", които "не могат да носят дори 20 кг". Значителен брой от тях са хвърляни в пехотата без обучение и смъртта им или загубата на крайници е въпрос само на няколко дни. Дезертьорствата от новите части, според един мобилизиран руски войник, говорил при условие на анонимност, са стотици на седмица само на един участък от фронта.

В същото време възнагражденията, които достигаха огромни суми, търпят сериозно орязване, тъй като регионалните и местни бюджети вече изнемогват.

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"Отивате да служите в тила" е измама за наивници

Хората са примамвани с обяви за свободни позиции "в тила" – като шофьори, охранители или "миротворци", което създава илюзията, че военната им служба ще протече в безопасност, но отивайки на място те биват разпределяни на съвсем други позиции от бойните командири. Такива примамливи обяви "Вьорстка" е открила дори в сайтове за работа в Беларус и Китай.

Снимка: Telegram/ASTRA

Глоби за компании, които не са набавили наемници

През март 2026 г. губернаторът на Рязанска област Павел Малков подписа указ, който задължава компании с над 150 служители да съдействат за набирането на военни по договор. След това бяха обявени и глоби за юридически лица, които не са успели да го направят.

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Глоби в размер общо на 200 000 рубли получиха, например, заводите "Лепсе", "Селмаш" и "Маяк", според публикация на "Медиазона". От компаниите са обяснили, че не са намерили никакви желаещи.

Без медицински прегледи, защото е по-лесно

Освен това, от 2023 г. насам в Кодекса за административните нарушения на Руската федерация е добавен специален член 19.38 относно отговорността за неоказване на съдействие на военните комисариати за мобилизация.

Промени има и в още няколко разпоредби, регулиращи военната служба. Както писахме, руското военно министерство подготвя и изменения, които на практика ще премахнат задължителните медицински прегледи преди подписване на договор. Причината е, че броят на желаещите е толкова малък, че министерството намира за по-лесно да намали изискванията, отколкото да намери здрави хора.

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Подготовката за новата мобилизация вече е в ход от няколко месеца: от есента военните очакват да приемат десетки хиляди хора за ускорено обучение и да ги разпределят на групи по действащите части.

Припомня се, че на 1 юни в Telegram канала на депутата от Държавната дума от партия "Единна Русия" и генерал-лейтенант от запаса Андрей Гурульов се появи публикация, описваща ситуацията на фронта като "жестока безизходица" и че провалът на зимно-пролетната офанзива и тежките загуби неизбежно ще доведат до мобилизация.

"Зад кулисите и във висши учреждения се говори активно за необходимостта от нова мащабна мобилизация. Нещо повече, запознатите казват, че вече е взето фундаментално решение по този въпрос и то ще се проведе през есента. Имаме нужда от хора на фронтовата линия, но нека бъдем честни: ако просто съберем мъжете и ги хвърлим на фронтовата линия сега, без да решим проблема с вражеските дронове, това няма да доведе до никакъв пробив. Просто ще видим огромно увеличение на жертвите", пише в публикацията. По-късно Гурульов заяви, че акаунтът му е бил хакнат, но публикацията и досега е достъпна онлайн.

Потвърждение и от украинска страна

Русия се готви да мобилизира 500 000 войници до есента. Това съобщи в своя Telegram канал днес и Андрий Коваленко, ръководител на Центъра за противодействие на дезинформацията към Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна.

Той подчертава, че Украйна ще трябва да издържи "много трудни пехотни битки, в които ще участват хора, дронове, управляеми авиобомби и други инструменти за унищожение".