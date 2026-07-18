Спорт:

Пожар изпепели над 100 жилища близо до европейска столица (ВИДЕО)

18 юли 2026, 15:36 часа 675 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Пожар изпепели над 100 жилища близо до европейска столица (ВИДЕО)

Пожар в Норвегия унищожи над 100 жилища. Поради бързото разпространение на пламъците в община Драмен (в южната част на страната, югозападно от столицата Осло) властите евакуираха няколкостотин жители. Един пожарникар е получил леки наранявания, а осем полицаи са пострадали от вдишване на дим. Спасителните екипи продължават да се борят с пожара на 18 юли. Причината за възникването му все още не е известна. По първоначални данни - огънят е причинен от мълния.

Пожарът се е разпространил в гората

От пожарната в Драмен съобщиха, че все още не са успели да потушат пламъците, които са се прехвърлили в горска територия. Включиха се противопожарни хеликоптери.

Още: Спад в резултатите: Докато България въвежда, Норвегия забранява AI в училище

Пожарът е започнал около 15:30 ч. местно време в петък, 17 юли.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

NRK, норвежката обществена телевизия, съобщи, че стотици хора са били приютени в евакуационен център.

Полицията съобщи, че няма данни за изчезнали жители.

Драмен се намира на около 34 километра югозападно от столицата Осло.

Още новини за пожари през лятото в Европа:

Хиляди евакуирани край Париж: Макрон се зарече да спаси историческо френско съкровище (ВИДЕА)

Пожар в центъра на Брюксел, няколко души са открити мъртви в асансьорна шахта (ВИДЕО)

Пожар застрашава къщи на гръцкия остров Евбея

Пожарникарите готови за битка с огъня: Обърнаха внимание на най-сериозните причини за пожарите

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пожари Норвегия пожар
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес