Пожар изпепели над 100 жилища близо до европейска столица (ВИДЕО)

Пожар в Норвегия унищожи над 100 жилища. Поради бързото разпространение на пламъците в община Драмен (в южната част на страната, югозападно от столицата Осло) властите евакуираха няколкостотин жители. Един пожарникар е получил леки наранявания, а осем полицаи са пострадали от вдишване на дим. Спасителните екипи продължават да се борят с пожара на 18 юли. Причината за възникването му все още не е известна. По първоначални данни - огънят е причинен от мълния.

Пожарът се е разпространил в гората

От пожарната в Драмен съобщиха, че все още не са успели да потушат пламъците, които са се прехвърлили в горска територия. Включиха се противопожарни хеликоптери.

A fire in Norway destroyed more than 100 homes



Due to the rapid spread of the flames in the municipality of Drammen, authorities evacuated several hundred residents.



One firefighter suffered minor injuries, and eight police officers were affected by smoke inhalation.… pic.twitter.com/DKywnbvFbt — NEXTA (@nexta_tv) July 18, 2026

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Пожарът е започнал около 15:30 ч. местно време в петък, 17 юли.

NRK, норвежката обществена телевизия, съобщи, че стотици хора са били приютени в евакуационен център.

Полицията съобщи, че няма данни за изчезнали жители.

Драмен се намира на около 34 километра югозападно от столицата Осло.

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