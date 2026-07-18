Прост кръвен тест открива Алцхаймер години преди появата на първите симптоми

Кръвен тест може да предскаже дали видимо здрави хора в напреднала възраст е вероятно да развият симптоми на Алцхаймер през следващите пет или десет години, съобщи АП като се позова на изследване в списание JAMA. Новината носи едновременно надежда и страх, но в ръцете на учените тя е ценен инструмент за по-бързото откриване на лекарство срещу болестта. Тестът ще помогне за идентифицирането на високорискови пациенти и включването им в клинични проучвания за възможни лечения или стратегии за превенция на Алцхаймер.

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Вече се провеждат мащабни клинични изследвания, които тестват дали определени медикаменти могат да предотвратят или поне да забавят заболяването. Ако някое от тях се окаже успешно, лекарите ще имат нужда от лесен начин да определят кой трябва да ги приема.

Учените, стоящи зад новото проучване, подчертават, че е твърде рано здравите хора да си правят т.нар. тест pTau217. В момента той се използва за диагностициране на това дали хората, изпитващи когнитивни проблеми, страдат от Алцхаймер или от друго заболяване.

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Новите констатации показват, че по-възрастните хора без симптоми, които имат много високи нива на pTau217, са изложени на 38 процента риск от развитие на когнитивни увреждания в рамките на пет години. Този риск нараства до 78 процента след 10 години.

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Все още не е напълно ясно какво точно причинява Алцхаймер, но неговите характерни белези са натрупването на амилоидни плаки в мозъка и разрушителните за невроните тау-нишки. Тестът pTau217 измерва форма на тау-протеина, която съответства на количеството натрупана плака в мозъка и сигнализира за наличието на нишки, казват учените.

Един важен парадокс

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Прогнозирането на Алцхаймер обаче крие един парадокс: много хора имат високи нива на амилоидни плаки, но никога не развиват деменция. Водеща теория е, че в определен момент натрупването на амилоид задейства формирането на анормален тип тау-протеин под формата на нишки, което в крайна сметка води до появата на симптоми.

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Освен това прогнозите могат да бъдат замъглени от други фактори – по-възрастните хора са изложени на риск да починат от нещо друго или да имат сърдечни проблеми, които могат да причинят съдова деменция, а не Алцхаймер. Това отбелязват д-р Сузана Шиндлер от Вашингтонския университет в Сейнт Луис и д-р Дейвид Уолк от Пенсилванския университет в коментар, публикуван в списание JAMA.

Кръвните тестове за Алцхаймер все още не са достатъчно точни за индивидуална прогноза, въпреки че са ключова стъпка в изследванията, посочват специалисти. Според Джесика Лангбаум от Banner Alzheimer's Institute в момента не се препоръчва масовото прилагане на тези тестове, докато не бъдат открити ефективни лекарства за ранните етапи на заболяването, пише БТА.