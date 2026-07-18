Същински апокалипсис край Москва: Зеленски обясни удара по складове на Wildberries с доставката на дронове (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски потвърди ударите по логистичните центрове на Wildberries - най-големия руски онлайн търговец на дребно, известен още като "руския Amazon" - в Котовск, Тамбовска област на Русия, както и в Електростал, Московска област. Държавният глава заяви, че те са били използвани за доставка на компоненти за безпилотни летателни апарати - това е причината да са се превърнали в цел за украинските въоръжени сили.

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"В отговор на руските удари по нашите градове"

„Днес нашите удари с дълъг обсег бяха нанесени в три района на руска територия, както и във временно окупираните украински територии и в морето. По-конкретно, в отговор на руските удари по украинската гражданска инфраструктура, нашите градове и населени места, бяха поразени два големи логистични обекта – в Московска и Тамбовска област, на разстояние над 500 и приблизително 700 километра от фронтовата линия. Агресорът ги е използвал за доставка на компоненти, подлежащи на санкции, за производството на безпилотни летателни апарати и навигационно оборудване. Беше ударен и нефтопреработвателен обект (нефтохранилище в Ногинск, Московска област - бел. ред.). Освен това украински подразделения нанесоха удари по цели в Азовско море, Черно море и във временно окупирания Крим“, написа украинският президент в Telegram и X и прикачи видео.

Today, our long-range sanctions worked across three areas on Russian territory, as well as on our temporarily occupied land and at sea. In particular, in response to Russian strikes on our civilian infrastructure and on our cities and communities, two major logistics facilities… pic.twitter.com/oK87chn24u — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 18, 2026

През нощта на 18 юли стана ясно, че след атака гори сортировъчен център на Wildberries в Котовск, област Тамбов. Губернаторът потвърди атаката и съобщи за 7 загинали и 25 ранени. Имаше и евакуация.

На сутринта се разбра, че има и пламнал склад на Wildberries в Електростал, Московска област, вследствие на украинска атака, гореше и нефтохранилище в Ногинск, отново в Московска област. Губернаторът потвърди атаката и съобщи за 24 ранени в Електростал и за двама в Ногинск, а впоследствие актуализира информацията и съобщи, че има един загинал в Електростал и общо 37 пострадали. Паднали са отломки от дронове и в близка детска градина, твърдят властите. Хеликоптери се включиха да гасят пожара в склада на Wildberries.

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Руският разследващ комитет образува наказателни дела за „терористични атаки“ след ударите с дронове срещу логистични центрове в Котовск и Електростал.

Руските въоръжени сили многократно са нанасяли удари по сортировъчните терминали на „Нова Поща“ в Украйна, а руското министерство на отбраната обясняваше атаките с факта, че инфраструктурата на компанията се използва за съхранение на дронове и техните компоненти.

В Русия се апокалиптични сцени: слънцето го няма, всичко е в дим

Положението с пожара е толкова сериозно, че слънцето дори не се вижда в Московска област - гъст черен дим след удара по нефтопреработвателния завод обгърна района наоколо.

Russia is facing its own “last day of Pompeii”... https://t.co/rVEwjIYYcz pic.twitter.com/NXgoxhy88T — NEXTA (@nexta_tv) July 18, 2026

The sun is not even visible: Moscow region in Russia was covered by thick black smoke after a strike on an oil refinery.



Apocalyptic footage. pic.twitter.com/AThjxg7cwP — NEXTA (@nexta_tv) July 18, 2026

Междувременно украинските сили са поразили още 13 плавателни съда, свързани с руския „сенчест флот“, през нощта на 17 срещу 18 юли. Дванадесет от тях са били в Черно море, а един – в Азовско море, съобщиха Силите за безпилотни системи на Украйна. Общият брой на корабите, унищожени от тях във водите на двете морета, е достигнал 172 от 6 юли насам, твърди Роберт „Мадяр“ Бровди - командирът на силите. Снощните удари са по осем кораба за превоз на сухи товари, един газов танкер, два плаващи крана и един влекач в Черно море, както и един петролен танкер в Азовско море, уточни той. На 17 юли Бровди бе съобщил за още 12 унищожени кораба.

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