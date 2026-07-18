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Същински апокалипсис край Москва: Зеленски обясни удара по складове на Wildberries с доставката на дронове (ВИДЕО)

18 юли 2026, 14:36 часа 876 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Същински апокалипсис край Москва: Зеленски обясни удара по складове на Wildberries с доставката на дронове (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски потвърди ударите по логистичните центрове на Wildberries - най-големия руски онлайн търговец на дребно, известен още като "руския Amazon" - в Котовск, Тамбовска област на Русия, както и в Електростал, Московска област. Държавният глава заяви, че те са били използвани за доставка на компоненти за безпилотни летателни апарати - това е причината да са се превърнали в цел за украинските въоръжени сили.

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"В отговор на руските удари по нашите градове"

„Днес нашите удари с дълъг обсег бяха нанесени в три района на руска територия, както и във временно окупираните украински територии и в морето. По-конкретно, в отговор на руските удари по украинската гражданска инфраструктура, нашите градове и населени места, бяха поразени два големи логистични обекта – в Московска и Тамбовска област, на разстояние над 500 и приблизително 700 километра от фронтовата линия. Агресорът ги е използвал за доставка на компоненти, подлежащи на санкции, за производството на безпилотни летателни апарати и навигационно оборудване. Беше ударен и нефтопреработвателен обект (нефтохранилище в Ногинск, Московска област - бел. ред.). Освен това украински подразделения нанесоха удари по цели в Азовско море, Черно море и във временно окупирания Крим“, написа украинският президент в Telegram и X и прикачи видео.

През нощта на 18 юли стана ясно, че след атака гори сортировъчен център на Wildberries в Котовск, област Тамбов. Губернаторът потвърди атаката и съобщи за 7 загинали и 25 ранени. Имаше и евакуация.

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На сутринта се разбра, че има и пламнал склад на Wildberries в Електростал, Московска област, вследствие на украинска атака, гореше и нефтохранилище в Ногинск, отново в Московска област. Губернаторът потвърди атаката и съобщи за 24 ранени в Електростал и за двама в Ногинск, а впоследствие актуализира информацията и съобщи, че има един загинал в Електростал и общо 37 пострадали. Паднали са отломки от дронове и в близка детска градина, твърдят властите. Хеликоптери се включиха да гасят пожара в склада на Wildberries.

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Руският разследващ комитет образува наказателни дела за „терористични атаки“ след ударите с дронове срещу логистични центрове в Котовск и Електростал.

Руските въоръжени сили многократно са нанасяли удари по сортировъчните терминали на „Нова Поща“ в Украйна, а руското министерство на отбраната обясняваше атаките с факта, че инфраструктурата на компанията се използва за съхранение на дронове и техните компоненти.

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Положението с пожара е толкова сериозно, че слънцето дори не се вижда в Московска област - гъст черен дим след удара по нефтопреработвателния завод обгърна района наоколо.

Междувременно украинските сили са поразили още 13 плавателни съда, свързани с руския „сенчест флот“, през нощта на 17 срещу 18 юли. Дванадесет от тях са били в Черно море, а един – в Азовско море, съобщиха Силите за безпилотни системи на Украйна. Общият брой на корабите, унищожени от тях във водите на двете морета, е достигнал 172 от 6 юли насам, твърди Роберт „Мадяр“ Бровди - командирът на силите. Снощните удари са по осем кораба за превоз на сухи товари, един газов танкер, два плаващи крана и един влекач в Черно море, както и един петролен танкер в Азовско море, уточни той. На 17 юли Бровди бе съобщил за още 12 унищожени кораба.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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