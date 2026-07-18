Руските войници като "червеи" – как един човек пренаписа правилата на войната с презервативи и дронове

Кой стои зад зашеметяващите украински атаки, които обърнаха цялата стратегия на войната и лека-полека променят нейния ход? Украинските удари по рафинериите предизвикаха тежка бензинова криза в цяла Русия. С атаките си върху логистиката пък украинците блокираха Крим, който остана не само без гориво, но и без комуникации, ток и дори често без вода. Атаките срещу кораби в Азовско море принудиха руските власти да затворят Керченския проток, който свързва Азовско с Черно море, което се отрази и на износа им на пшеница и други земеделски продукти.

Човекът, който е движеща сила в тези атаки, се нарича Роберт Бровди, познат като Мадяр (което означава "маджарин" или "унгарец"). Днес той е командир на Силите за безпилотни системи на Украйна, но преди войната е бил бизнесмен. През 2022 г. той се записва доброволно в армията, а след това създава своите легендарни "Птиците на Мадяр".

Бизнесмен и колекционер на картини и ретро автомобили

Бровди е на 50 години и е роден в най-западната част на Украйна, в Ужгород, Закарпатска област. Получава прякора си Мадяр заради унгарските си корени.

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Самият той разказва, че е спечелил първите си пари в училище, като се е опитвал "да търгува с нещо", припомня историята му руското независимо издание "Важни истории". "Бизнесът е това, на което съм посветил 16 години от живота си изцяло. Правил съм всичко: от производство до строителство, от разработка до търговия на дребно", казва той през 2011 г. През 2008 г. той прекратява строителния си бизнес и започва да се занимава с търговия със зърно. От 2013 до 2014 г. е член на борда на Държавната хранително-зърнена корпорация на Украйна. През 2010-те години Бровди ръководи закарпатския клон на партията "Фронт за промяна", водена от Арсений Яценюк, украинският министър-председател от 2014 до 2016 г. Той е бил и член на Закарпатския регионален съвет.

Основното му хоби обаче е рисуването. Бровди отдавна е колекционер на картини, а неговата фондация "БровдиАрт" подкрепя украински художници. Той също така реставрира и колекционира ретро автомобили.

Как "Птиците на Мадяр" всяха страх сред руснаците

Още преди началото на пълномащабната руска инвазия Бровди се записва в Териториалната отбрана. "Всички разбираха, че войната е неизбежна по един или друг начин", спомня си той. Отначало е назначен за командир на мотострелков взвод, който участва в евакуацията на жителите от киевските предградия Буча, Ирпен и Бородянка.

През април Бровди е преместен в Херсонска област. Той казва, че не обичал да лежи в окоп в очакване на обстрел. Със собствените си пари си купува няколко дрона – такива, каквито е купил преди това на децата си – и започва да провежда въздушно разузнаване. Отначало го прави само заради собствената си безопасност, за да разучи къде са позициите на руските артилеристи и да предотврати техните обстрели.

Но в рамките на около месец той вече създава малко звено за въздушно разузнаване "Птиците на Мадяр". Военните започват да събират дарения за закупуване на дронове. Скоро операторите на дронове започват да прикрепят боеприпаси към безпилотните летателни апарати и да ги пускат върху руските войски и техника.

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Следващата стъпка е появата на малките дронове-камикадзе - т.нар. FPV дронове. Идеята била предложена от познат на един от бойците на "Птиците на Мадяр", който участвал в FPV състезания с дронове. В началото операторите тренирали без боеприпаси, използвайки презервативи, пълни с вода, които окачвали по дърветата като мишени. По-късно към дроновете започнали да прикрепят гранати. Постижението на Бровди е, че бързо разпознал огромния потенциал на дроновете като основно средство за унищожение, а не само за разузнаване.

След това "Птиците на Мадяр" защитаваха Бахмут, участваха в контраофанзивата през 2023 г., подкрепиха десанта в Кринки на левия бряг на Днепър и отблъснаха руската офанзива в Харковска област през лятото на 2024 г., след това ефективно действаха и в Покровск. Подразделението непрекъснато се разраства и през декември 2024 г. се превръща в 414-та отделна бригада, а Бровди става неин командир.

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Така Бровди направи възможни систематичните удари на далечни разстояния срещу руските петролни рафинерии, летища, складове, военни заводи, логистични центрове. Той лично командваше много атаки срещу Московска област.

Командването на дронове като бизнес цикъл

Подходът на Бровди към управлението на дронове е едновременно като към бизнес и като математика. Той сравнява работата си с бизнес по продажбите: "Това е пълен бизнес цикъл, в който подобрявате продукта всеки път".

Бригадата му има онлайн табло, което публикува ежедневна статистика за поразените цели - всеки удар се записва на видео и преминава през строг контрол и проверка на подадената информация, нещо като одит, който да установи кои оператори изпълняват бойните си задачи. В някои подразделения след отсяването се отхвърля до 40% от подадената информация.

Цената за 1 убит руски войник

Бровди си е поставил за цел да се унищожават над 30 000 руснаци на месец - т.е. загубите в жива сила за руснаците да надвишават темпа на набиране на наемници по договор.

Освен това бригадата му се подготвя да въведе т.нар. "Стандарт 10", изискващ всеки ударен екипаж да регистрира 10 попадения по вражеска жива сила на месец. В момента средната цифра е около 3. Още: ВСУ с нова формула: Всеки украински екипаж с по 10 убити руснаци на месец и с Русия е свършено (ВИДЕО)

За Бровди изключително важно е да бъдат записвани на видео и анализирани не само попаденията, но и неуспешните мисии. Така може да се разбере колко дронове и боеприпаси са били изразходвани, кои дронове са най-ефективни и т.н. Въз основа на събраните данни той е изчислил, че цената на един убит руски войник е 882 долара.

Руските военни са "червеи", за които "Птиците на Мадяр" излизат на лов

Още от 2022 г. Бровди споделя подробни и увлекателни истории за работата си на фронта в социалните мрежи. Каналът му в YouTube е ограничен от строги правила, забраняващи кадри с насилие, но за сметка на това в Telegram той редовно публикува компилации от убийства на руски военни като показва "най-зрелищните" попадения.

При това стилът му е много характерен и разпознаваем. Така например, той нарича руските военни "червеи", които неговите "Птици на Мадяр" ловуват.

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Заглавната снимка е илюстративна и е направена с инструмента за ИИ ChatGPT5 на OpenAI