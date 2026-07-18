Петролен терминал в Крим пак гори: Има ли изобщо нещо, което да е останало там след визитите на украински дронове? (ВИДЕО)

В нефтения терминал във Феодосия на окупирания от руснаците полуостров Крим отново избухна пожар. Проукраинската мониторингова група "Кримски вятър" съобщава в Telegram на 18 юли, че пожарът е бил засечен и на сателитни снимки. Към края на май само 3 от 33-те резервоара на терминала останаха непокътнати след атаки от украински дронове. "Изненадващото не е, че гори, а че все още има нещо, което гори там", твърди каналът.

"Резултатът от сблъсъка на добрите дронове срещу морския нефтен терминал във Феодосия" в края на май, както го описва "Кримски вятър", е показан в инфографиката:

A fire has broken out again at the Feodosia oil terminal in occupied Crimea. The Crimean Wind monitoring group says satellite imagery also detected the blaze. By the end of May, only 3 of the terminal’s 33 storage tanks remained undamaged. #Ukraine pic.twitter.com/17G3Z6yKGD — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 18, 2026

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В Telegram канала на "губернатора" на Крим, назначен от Кремъл - Сергей Аксьонов - няма никаква информация за случващото се в момента във Феодосия.

Още атаки срещу Русия

По-рано сутринта и през нощта на 17 срещу 18 юли Украйна вече атакува Русия, като порази складове на "руския Amazon" Wildberries, които според президента Володимир Зеленски са били използвани за доставка на дронове за руските въоръжени сили. Ударите бяха нанесени по център на компанията в Московска и Тамбовска област.

Петролно депо в Подмосковието също беше подпалено при украинските въздушни нападения.

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